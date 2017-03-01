Телеканал «Домашний» приглашает ростовских автоледи на первый женский автопробег, который будет посвящен Международному женскому дню. Сбор участниц – 8 марта в 11.00 на площади Гагарина.

Организаторы мероприятия сообщают, что автоколонна будет украшена шарами и флагами, от ДГТУ она проедет по центру Ростова и вернется к месту сбора. Сопровождать коллону будут машины ГИБДД.

– Этим пробегом мы хотим доказать, что женщины за рулем, вопреки устоявшемся стереотипам, – самые аккуратные и вежливые водители, соблюдающие правила дорожного движения, – рассказала главный редактор ростовского представительства телеканала Евгения Добрянская. – Хорошие девочки рулят!

Абсолютно все участницы получат призы, а те, кто решится проехать зха рулем в бигуди, достанутся дополнительные презенты.



Регистрация участниц проводится в официальной группе телеканала «Домашний Ростов-на-Дону» и по тел. 263-32-33​.