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Ситуация

«Региональная корпорация развития» перечислила шахтерам 9,5 млн рублей

Гуковским горнякам направлено 535 выплат

28 февраля, 17:413 просмотра
Шахтеры "Кингкоул". Фото: пресс-служба губернатора РО

Сегодня, 28 февраля, ОАО «Региональная корпорация развития» перечислила работникам группы компаний «Кингкоул» 535 выплат на сумму 9,5 млн рублей. 

522 выплаты получили шахтеры «УК «Алмазная» - 9,2 млн рублей направлено горнякам в счет погашения долгов по заработной плате за январь 2016 года. 

Работникам ЗАО «Ростовгормаш» перечислено 13 выплат на сумму 287,2 тысячи рублей за октябрь-декабрь 2016 года. 

Как сообщает управление информационной политики правительства области, с 13 по 28 февраля ОАО «Региональная корпорация развития» перечислила шахтерам «Кингкоул» 2073 выплаты на сумму 49,5 млн рублей.

Мария Саймон
ТЕМА Правительство Ростовской области гасит долги «Кингкоул»
ТЕГИдолги по зарплате"Кингкоул"ОАО «Региональная корпорация развития»#хоРОшиеновости
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