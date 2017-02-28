Сегодня, 28 февраля, ОАО «Региональная корпорация развития» перечислила работникам группы компаний «Кингкоул» 535 выплат на сумму 9,5 млн рублей.

522 выплаты получили шахтеры «УК «Алмазная» - 9,2 млн рублей направлено горнякам в счет погашения долгов по заработной плате за январь 2016 года.

Работникам ЗАО «Ростовгормаш» перечислено 13 выплат на сумму 287,2 тысячи рублей за октябрь-декабрь 2016 года.

Как сообщает управление информационной политики правительства области, с 13 по 28 февраля ОАО «Региональная корпорация развития» перечислила шахтерам «Кингкоул» 2073 выплаты на сумму 49,5 млн рублей.