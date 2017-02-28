Жительница Ростова Сия Котова создала на сервисе change.org петицию, в которой обращается к министерству внутренних дел Владимиру Колокольцеву и Владимиру Путину, требуя закрыть контактные зоопарки по всей России.

«Зверей в подобных заведениях меняют достаточно часто: одни заболевают – завозят других, – пишет автор петиции. – Более редкие и дорогие звери, которые вынуждены «работать» подолгу, как правило, лежат вялые и апатичные. С мелкими животными не церемонятся. Ежики, морские свинки – однодневный товар. Одних используют на корм хищникам, других сжигают».

По словам Сии, многие родители практически заставляют своих детей тискать животных, ведь услуга уже оплачена.

«Такой циничный подход шокирует. Я не знаю, какое поколение мы вырастим, если будем брать за норму потребительское отношение к животным, – обращается к читателям ростовчанка. – Кроме того, в контактных зоопарках не предусмотрены лазареты для больных животных, их просто утилизируют. Как они их убивают – большой вопрос. Но вряд ли каждой морской свинке будут делать инъекцию».

Котова считает, что взаимодействовать с животными можно и в лесопарковых зонах, где они не сидят весь день на кафельном полу. Люди там ходят по тропинкам, а за ограждением в лесу гуляют животные.

«Если хочется быть ближе к природе, торговый центр – наихудшее место», – подчеркивает она.



С такой точкой зрения уже согласились порядка 1000 пользователей сети, подписав петицию. Поддерживают ее в том числе ростовские зоозащитники.