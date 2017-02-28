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Ситуация

Ростовчанку, требующую закрыть контактные зоопарки, поддерживают зоозащитники

Руководство ростовского трогательного зоопарка пока никак не комментирует эту ситуацию

28 февраля, 10:2635 просмотров
Фото: www.pixabay.com

Жительница Ростова Сия Котова создала на сервисе change.org петицию, в которой обращается к министерству внутренних дел Владимиру Колокольцеву и Владимиру Путину, требуя закрыть контактные зоопарки по всей России.

«Зверей в подобных заведениях меняют достаточно часто: одни заболевают – завозят других, – пишет автор петиции. – Более редкие и дорогие звери, которые вынуждены «работать» подолгу, как правило, лежат вялые и апатичные. С мелкими животными не церемонятся. Ежики, морские свинки – однодневный товар. Одних используют на корм хищникам, других сжигают».

По словам Сии, многие родители практически заставляют своих детей тискать животных, ведь услуга уже оплачена.

«Такой циничный подход шокирует. Я не знаю, какое поколение мы вырастим, если будем брать за норму потребительское отношение к животным, – обращается к читателям ростовчанка. – Кроме того, в контактных зоопарках не предусмотрены лазареты для больных животных, их просто утилизируют. Как они их убивают – большой вопрос. Но вряд ли каждой морской свинке будут делать инъекцию».

Котова считает, что взаимодействовать с животными можно и в лесопарковых зонах, где они не сидят весь день на кафельном полу. Люди там ходят по тропинкам, а за ограждением в лесу гуляют животные.

«Если хочется быть ближе к природе, торговый центр – наихудшее место», – подчеркивает она.

С такой точкой зрения уже согласились порядка 1000 пользователей сети, подписав петицию. Поддерживают ее в том числе ростовские зоозащитники.

Петицию подписали порядка 1000 ростовчан.

Координатор проекта «Дом потерянных кошек», волонтер ростовского зоозащитного реабилитационного центра «Тотошка» Наталья Антипина:

– Я была с детьми в контактном зоопарке и полностью согласна с содержанием петиции. Несомненно, это хорошо – приучать детей к общению с животными, но делать это  можно разными способами. Лично мне непонятно, чему может учить ребят трогательный зоопарк. Туда ходят дети разного возраста с разным характером, и не всегда можно объяснить им правила общения с животными. К примеру, я не увидела сотрудников, которые контролируют детей. Зато видела, насколько неаккуратно и бесцеремонно обращаются с животными дети. При такой организации просто невозможно обеспечить безопасность животных в трогательном зоопарке.

В то же время психолог Екатерина Трофимова утверждает, что необходимость тактильного контакта подтверждена научными данными.

– Детям важно  трогать друг друга, игрушки, предметы, они познают окружающий мир в том числе и на ощупь. Будь то бархатная бумага, шелк, спинка котенка – ощущения останутся в памяти на всю жизнь. Во многих случаях детям рекомендуют такую терапию, при которой им просто необходимо иметь тактильный контакт с животными, это оказывает определенное терапевтическое воздействие. Однако только в том случае, когда родители приучают ребенка к заботе о братьях наших меньших. Если же ребенка приводят в зоопарк, и дают ему толкать, грубо прикасаться, щипать животных, то пользы в этом, разумеется, нет. Важен пример родителей, ведь зачастую и они сами ведут себя очень некрасиво, в том числе и в больших зоопарках: к примеру, кормят животных, хотя это строго запрещено, пугают. Дети моментально усваивают модель поведения, которую им транслируют.  Я считаю, что схема «поиграть и бросить» вряд ли принесет какую-то пользу. На мой взгляд, контактное взаимодействие с животными возможно лишь при терапевтической необходимости и показаниях и только в присутствии специалиста, которые будет следить за безопасностью и комфортом как ребенка, так и животных.

Добавим, что руководство ростовского трогательного зоопарка комментарии по этому поводу не предоставило.

Яна Любаева
ТЕГИЕкатерина ТрофимовапетицияТрогательный зоопарк
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Комментарии (1)

ВСЕ
Кошенька
Сегодня в 14:45
А по-моему, трогательные зоопарки - прекрасное места для посещения всей семьей. Ни разу не видела, чтобы дети кого-то калечили, мы раз в месяц стабильно ходим
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