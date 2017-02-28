На Первом канале вышел большой репортаж о российских дорогах, который «прославил» в том числе и донскую столицу. Сюжет начался с популярного видеоролика с «полетом» легковушки, попавшей на большой скорости в яму на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Автомобиль пролетел в воздухе несколько метров.

– На российских дорогах уже тестируются летающие автомобили, – иронизировал в эфире журналист Первого канала.

Это видео шокировало горожан еще в январе, но и сегодня многочисленные ямы – главная тема для шуток. Ростовчане активно обсуждают «асфальт, который сошел вместе со снегом». Владельцы автомобилей жалуются на отсутствие должного покрытия на мосту проспекта Стачки, на улице Малиновского и других магистралях города. Мемы на эту тему буквально множатся в сети. Самым обсуждаемым за последнюю неделю стал снимок самодельной растяжки на въезде в город, на ней огромными буквами написано «Осторожно, в городе мало асфальта!».

Пользователи наперебой комментируют фото: «Зато много плитки», «А можно такую же и в Шахты?», «Асфальт сошел вместе со снегом», «А говорят, Челяба – суровый город», «Сегодня возле переезда на Нансена две покрышки оставил», «По меркам, например, Владивостока, у нас в Ростове не дороги, а зеркало», «Это вы еще в Волгограде не были».