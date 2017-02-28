don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Ситуация

Первый канал показал ростовские «летающие автомобили» и «асфальт, сошедший со снегом»

Горожане активно обсуждают эти сюжеты в сети

27 февраля, 12:20188 просмотров
Фото из популярного паблика социальной сети «ВКонтакте» «Ростов-на-Дону | Главный – новости Ростова». Фото: vk.com/rostovnadonu

На Первом канале вышел большой репортаж о российских дорогах, который «прославил» в том числе и донскую столицу. Сюжет начался с популярного видеоролика с «полетом»  легковушки, попавшей на большой скорости в яму на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Автомобиль пролетел в воздухе несколько метров. 

– На российских дорогах уже тестируются летающие автомобили, – иронизировал в эфире журналист Первого канала. 

Это видео шокировало горожан еще в январе, но и сегодня многочисленные ямы – главная тема для шуток. Ростовчане активно обсуждают «асфальт, который сошел вместе со снегом». Владельцы автомобилей жалуются на отсутствие должного покрытия на мосту проспекта Стачки, на улице Малиновского и других магистралях города. Мемы на эту тему буквально множатся в сети. Самым обсуждаемым за последнюю неделю стал снимок самодельной растяжки на въезде в город, на ней огромными буквами написано «Осторожно, в городе мало асфальта!».

Пользователи наперебой комментируют фото: «Зато много плитки», «А можно такую же и в Шахты?», «Асфальт сошел вместе со снегом», «А говорят, Челяба – суровый город», «Сегодня возле переезда на Нансена две покрышки оставил», «По меркам, например, Владивостока, у нас в Ростове не дороги, а зеркало», «Это вы еще в Волгограде не были».

Градоначальник подчеркнул, что ростовчане часто присылают ему видеоролики о нарушениях.

Отметим, что на прошедшей недавно пресс-конференции главы администрации города Виталия Кушнарева, он заявил, что ремонт дорог в Ростове начнется в этом году с учетом модернизации или прокладки новой ливневой канализации. Тогда же речь зашла о ямочном ремонте дорог и дорожных работах, которые ведутся в непогоду.

– Не производить ямочный ремонт мы не можем. У нас много исполнительных листов о выплате ущерба автовладельцам, – добавил Кушнарев. – Эти иски нарастают, как снежный ком. Нам нужно поддерживать улично-дорожную сеть в нормативном состоянии. Поэтому приходится проводить ремонт дорог и зимой в том числе. Но есть определенные технологии, которые нужно соблюдать: в осенне-зимний период ямочный ремонт должен проводиться с использованием литой асфальто-бетонной смеси. Специальные марки битума нормально застывают и работают на дороге, но проводить работы в снег и дождь недопустимо.

Градоначальник подчеркнул, что ростовчане часто присылают ему видеоролики о нарушениях.

– Мы их разбираем, наказываем виновных. Работу в этом плане ведем и впредь стараемся подобных ситуаций не допускать, – пояснил Виталий Кушнарев.


Текст: Стефания Камышанская

ТЕГИПубличная страница «Ростов Главный»Новости из соцсетейПервый каналВиталий Кушнарев
5666

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансииПродюсерский центр

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо