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Событие

В Ростовской области размер льготы на ЖКХ изменится

Елена Елисеева рассказала об изменениях в расчете льгот на оплату услуг ЖКХ

17 января, 10:4889 просмотров
Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева Фото: минтруда Ростовской области

Как рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева, с 1 марта текущего года меняется порядок расчета льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Сейчас размер компенсации на оплату ЖКУ для льготных категорий граждан рассчитывается, исходя из регионального стандарта и носит усредненный характер. При этом в среднюю стоимость входит весь перечень услуг, которые есть в конкретном городе или районе. Например, в средней стоимости учтена услуга «водоотведение», которая имеется не в каждом сельском поселении.

С 1 марта данные выплаты должны быть заменены на компенсации фактических расходов. И это изменение коснется всех льготников: ветеранов, многодетных, реабилитированных, сельских бюджетников, инвалидов, чернобыльцев.

Для получения выплат по новому порядку никаких дополнительных документов от льготников не требуется. Органы социальной защиты населения проводят работу самостоятельно совместно с организациями, которые производят расчеты платы за жилое помещение и коммунальные услуги, – а это управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, расчетные центры, поставщики газа, света, воды, тепла.

Эти организации ежемесячно до 20-го числа каждого месяца будут предоставлять информацию о тех жилищно-коммунальных услугах, которыми пользуется льготник, а орган социальной защиты населения – самостоятельно рассчитывать размер льготы отдельно для каждого.

А вот для получения льготы на уголь необходимо представить в орган социальной защиты населения документ, который подтвердит его покупку. Такой же порядок получения льгот и в случае использования бытового газа в баллонах.

Сроки выплаты компенсаций не изменятся, меняется только их размер.

Он будет напрямую зависеть от объема коммунальных услуг, которые льготник потребит. Закономерно, что зимой размер платежей больше, летом – меньше; соответственно, так будет меняться и размер льготы.

Министр труда и социального развития обратила внимание на необходимость своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Жилищным законодательством (ст. 160 ЖК РФ) этот срок определен до 10-го числа ежемесячно. В случае несвоевременной оплаты,  льготник попадет в списки задолжников и выплата льгот ему будет приостановлена.

Валерия Трояк
ТЕГИльготы для ветерановМинистерство труда и социальной защиты РФЕлена Елисеева
20172215

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