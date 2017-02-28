Содействовать трудоустройству бойцов студенческих отрядов на объектах донского региона – такую задачу поставил перед руководителями региональных министерств и ведомств первый заместитель губернатора Игорь Гуськов во время круглого стола по вопросам развития деятельности студотрядов.

По словам заместителя главы региона, студенческие отряды Ростовской области насчитывают больше 4500 бойцов. Всего в регионе более 77 линейных студотрядов. В их числе строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, отряд проводников и путинный студотряд.

– Цель проведения круглого стола – развитие, поддержка и популяризация движения российских студенческих отрядов. Наши бойцы работают по разным направлениям деятельности. Только в 2016 году из областного бюджета на их поддержку было выделено более 2 миллионов рублей, – сообщил Игорь Гуськов.

В рамках круглого стола студенты сообщили о своих планах и пожеланиях по привлечению их трудовой силы.