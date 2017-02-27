Как рассказала «Молоту» заместитель директора Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова Ольга Жук, в рамках сотрудничества с музеем студентами четвертого курса училища была создана коллекция костюмов-реконструкций городского костюма ХIХ–ХХ веков. Работы выполнены под руководством преподавателя Марианны Васильцовой.

Студенты учатся на отделении «Театрально-декорационное искусство» по специальности «Художественно-костюмерное оформление спектакля».



Как объяснила «Молоту» директор РОМК Галина Кулакова, костюмы станут частью коллекции, украсив музейные экспозиции.



Среди созданных реконструкций – школьная форма для мальчика 50-х гг. ХХ века (Вероника Дегтяренко), мужской костюм-визитка второй половины ХIХ века (Татьяна Закирова), женский костюм начала ХХ века (Алина Теселкина) и др.



Коллекция впервые была показана в рамках акции «Ночь в музее» 21 мая. Ее демонстрация называлась «О чем рассказывают журналы мод начала ХХ века».

