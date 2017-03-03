Дмитрий Корольков, экстрасенс и медиум, успешно прошедший кастинг в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ в прошлом году, вновь показал отличные результаты на отборочном туре в Ростове. Редакция «Молота» пригласила мага в гости, чтобы узнать подробнее о его необычных и даже пугающих способностях.
– Откуда у тебя способности? Когда ты их заметил?
– Не могу сказать, что этот дар просто взял и пришел ко мне. Скорее, я его сам усердно развивал. Толчком послужила смерть отца. Мне было катастрофически важно узнать правду, врачи не смогли назвать причину смерти. Несколько лет подряд я разными способами пытался увидеть, что же было на самом деле. И в конце концов нашел ответы на свои вопросы.
– То есть любой, кто пожелает, при помощи определенной литературы, Интернета и советов бывалых может развить в себе экстрасенсорные способности?
– Не думаю. Это могут сделать те, кто в прошлой жизни обладал даром. Тогда в настоящем времени они, как и я, пытаясь заниматься магией и экстрасенсорикой, будут невольно вспоминать то, что было раньше. Я не читаю магических книг, не ищу информацию в Сети. Абсолютно все ритуалы и заклинания рождаются в моем сознании сами.
– Медиум – это означает, что ты можешь видеть души мертвых и общаться с ними?
– Да, именно так. Для понимания обывателя это сложно. То, что мы видим по телевизору, когда по щелчку перед медиумом выстраиваются нужные ему души и начинают подробный и обстоятельный рассказ, – это или высшая степень профессионализма, или же просто постановка. Потому что в реальности дело обстоит иначе. Приоткрывая дверь в загробный мир, ты получаешь невероятный шум и гул, как будто открыл звуконепроницаемое окно на одной из оживленных центральных улиц города. Они все говорят, причем одновременно и каждый свое. И даже расслышав и увидев «нужного» умершего, ты вряд ли сможешь заставить его говорить именно о том, о чем надо.
Не стоит путать души и фантомы. Фантом – это как жесткий диск. Он есть и у живых и мертвых. Это своеобразное «устройство», которое «записывает» все то, что знает или помнит при жизни человек. С него можно считывать, но лишь то, о чем думал и что чувствовал кто-то. То есть, к примеру, если в момент трагедии человек потерял сознание или не видел того, что происходит, то с фантома это не считать. А вот с душами вполне можно пообщаться, только не всегда они приходят по твоей просьбе. И еще реже хотят беседовать на нужную тебе тему.
– Когда у тебя был первый опыт контакта с потусторонним миром?
– Несколько лет назад, когда я уже начал практиковать, точнее, учиться. Мы были на природе с девушкой, развели костер, о чем-то болтали. И я увидел кошку. Милую и симпатичную, но, увы, равнодушную ко мне. Я ее решил подозвать, но она не реагировала. Тогда моя девушка посмотрела на меня с недоумением – она не видела животное, а я – отчетливо. После я понял, что же это было на самом деле. Потом стали приходить и другие видения. К примеру, умерший родственник друга. Он мне сказал: передай, пусть отец будет осторожен на дороге. Пока я сумел убедить приятеля в том, что действительно видел, его отец и правда чудом не попал в страшное ДТП на трассе. Но с тех пор мои друзья прислушиваются ко мне.
– Что еще ты делаешь, кроме как общаешься с загробным миром?
– «Чищу» энергетику, провожу ритуалы вуду, развиваю себя как поисковик. Однажды ко мне обратилась девушка из Белоруссии с просьбой помочь найти ее пропавшего друга. Полиция и волонтеры безуспешно пытались его отыскать. Я, помню, не спал всю ночь, пытался посмотреть на происходившее его глазами, мне приходили какие-то образы, обрывки воспоминаний. Потом я взял маятник и работал с картой. Я настолько был напряжен, что уже ничего не соображал. Но, перепробовав все способы, все-таки собрал пазл и указал примерный квадрат на местности, где стоило искать тело. Я знал, что человек уже мертв и что он в воде. Позже девушка мне сообщила, что тело было найдено именно там.
– Как к твоим способностям относятся родные, знакомые, друзья?
– С доверием и пониманием. Никто не чурается. Хотя я особенно и не афиширую. Мама, к примеру, узнала лишь тогда, когда я ей сообщил, что прошел кастинг в Ростове (в 2015 году. – Прим. ред.) и еду в Москву. Она тогда сказала мне что-то житейское, из разряда «а вас точно встретят, билеты оплатят?» Никаких ахов и вздохов, недоверия не было, за что я ей очень благодарен.
– Зачем тебе «Битва»?
– Хочу и проверить свои способности, и показать их. Судя по предыдущим 16 сезонам, могу с уверенностью сказать, что смог бы преодолеть большую часть испытаний.
– Как думаешь, почему не удалось попасть на ТНТ в прошлом году?
– Хорошие результаты тогда показали и я, и Намтар Энзигаль, ведь нас обоих позвали в столицу на следующий этап кастинга, который мы тоже успешно прошли. Думаю, все дело в том, что формат шоу таков, что нелепо было бы взять двоих экстрасенсов из одного города.
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