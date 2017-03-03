Экстрасенс Дмитрий Корольков Фото: vk.com

Дмитрий Корольков, экстрасенс и медиум, успешно прошедший кастинг в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ в прошлом году, вновь показал отличные результаты на отборочном туре в Ростове. Редакция «Молота» пригласила мага в гости, чтобы узнать подробнее о его необычных и даже пугающих способностях. – Откуда у тебя способности? Когда ты их заметил? – Не могу сказать, что этот дар просто взял и пришел ко мне. Скорее, я его сам усердно развивал. Толчком послужила смерть отца. Мне было катастрофически важно узнать правду, врачи не смогли назвать причину смерти. Несколько лет подряд я разными способами пытался увидеть, что же было на самом деле. И в конце концов нашел ответы на свои вопросы.

– То есть любой, кто пожелает, при помощи определенной литературы, Интернета и советов бывалых может развить в себе экстрасенсорные способности? – Не думаю. Это могут сделать те, кто в прошлой жизни обладал даром. Тогда в настоящем времени они, как и я, пытаясь заниматься магией и экстрасенсорикой, будут невольно вспоминать то, что было раньше. Я не читаю магических книг, не ищу информацию в Сети. Абсолютно все ритуалы и заклинания рождаются в моем сознании сами.

– Медиум – это означает, что ты можешь видеть души мертвых и общаться с ними? – Да, именно так. Для понимания обывателя это сложно. То, что мы видим по телевизору, когда по щелчку перед медиумом выстраиваются нужные ему души и начинают подробный и обстоятельный рассказ, – это или высшая степень профессионализма, или же просто постановка. Потому что в реальности дело обстоит иначе. Приоткрывая дверь в загробный мир, ты получаешь невероятный шум и гул, как будто открыл звуконепроницаемое окно на одной из оживленных центральных улиц города. Они все говорят, причем одновременно и каждый свое. И даже расслышав и увидев «нужного» умершего, ты вряд ли сможешь заставить его говорить именно о том, о чем надо.



Не стоит путать души и фантомы. Фантом – это как жесткий диск. Он есть и у живых и мертвых. Это своеобразное «устройство», которое «записывает» все то, что знает или помнит при жизни человек. С него можно считывать, но лишь то, о чем думал и что чувствовал кто-то. То есть, к примеру, если в момент трагедии человек потерял сознание или не видел того, что происходит, то с фантома это не считать. А вот с душами вполне можно пообщаться, только не всегда они приходят по твоей просьбе. И еще реже хотят беседовать на нужную тебе тему.