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Ситуация

Сергей Горбань: Быть здоровым без таблеток – это возможно

Специальные рабочие группы проконтролируют ход вакцинации ростовчан

31 августа, 09:5374 просмотра
Конкурс рисунков «На прививку – становись!». Фото: rostov-gorod.ru

Глава администрации Ростова поручил создать в каждом районе города рабочие группы, которые будут контролировать ход вакцинации, – для предотвращения эпидемии гриппа необходимо привить около 40% населения. Также рабочие группы займутся мониторингом работы аптечной сети.

Сергей Горбань рассказал, что сегодня донские медики направляют основные усилия на профилактику, раннюю диагностику и выявление заболеваний.

– Быть здоровым без таблеток – это возможно, – отметил глава администрации и добавил, что заботиться о своем здоровье необходимо ежедневно. Для этой цели в городе проводят массовые утренние зарядки, акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», «Новый Ростов – здоровый Ростов», профилактической работой занимаются центры здоровья.

Формированием позитивного отношения к вакцинации занялись сотрудники детской городской поликлиники № 4 – в медучреждении стартовал конкурс детских рисунков «На прививку – становись!».

Мария Саймон
ТЕГИЗдравоохранение в Ростовской областиСергей ГорбаньОРВИГрипп
1618128

Комментарии (1)

ВСЕ
Алия
31.08.2016
Это незаконно.
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