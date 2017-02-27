Глава администрации Ростова поручил создать в каждом районе города рабочие группы, которые будут контролировать ход вакцинации, – для предотвращения эпидемии гриппа необходимо привить около 40% населения. Также рабочие группы займутся мониторингом работы аптечной сети.

Сергей Горбань рассказал, что сегодня донские медики направляют основные усилия на профилактику, раннюю диагностику и выявление заболеваний.

– Быть здоровым без таблеток – это возможно, – отметил глава администрации и добавил, что заботиться о своем здоровье необходимо ежедневно. Для этой цели в городе проводят массовые утренние зарядки, акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», «Новый Ростов – здоровый Ростов», профилактической работой занимаются центры здоровья.

Формированием позитивного отношения к вакцинации занялись сотрудники детской городской поликлиники № 4 – в медучреждении стартовал конкурс детских рисунков «На прививку – становись!».