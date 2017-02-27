Bridge of Arts в марте представят в Париже

Команда ежегодного международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts станет соорганизатором Фестиваля российского кино в Париже. Масштабное мероприятие запланировано на 6–14 марта.

Помимо основной программы, там пройдет творческий вечера режиссера, сценариста Андрея Кончаловского и кинодраматурга, актера Александра Адабашьяна. На нем смогут побывать студенты Сорбонны и гости кинофестиваля. Открывать эту встречу будут продюсер Bridge of Arts

Федор Крат и президент Фестиваля российского кино в Париже Марк Рускар. После встречи пройдет показ нашумевшей картины Кончаловского «Рай» – кинолента вошла в программу фестиваля.

«Участие Bridge of Arts в проекте, открывающем советскую классику и современный российский кинематограф для французского зрителя, станет очень значимым и вдохновляющим событием для нашей команды и меня лично. Мы бы хотели рассказать о нашем кинофестивале, презентовать проект кинокластера, который развивается в Ростовской области и пригласить французских коллег в Россию», – поделился планами президент международного фестиваля Олег Тактаров.

Добавим, что вышеуказанные мероприятия с участием делегации Bridge of Arts пройдут 11 марта в кинотеатре Le Grand Action в Париже.

Текст: Левани Берукашвили