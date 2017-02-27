don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Событие

Bridge of Arts в марте представят в Париже

Международный кинофестиваль выступит партнером на Фестивале российского кино во Франции

27 февраля, 12:543 просмотра
Bridge of Arts-2016. Фото: Егор Серебряков

Команда ежегодного международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts станет соорганизатором Фестиваля российского кино в Париже. Масштабное мероприятие запланировано на 6–14 марта.

Помимо основной программы, там пройдет творческий вечера режиссера, сценариста Андрея Кончаловского и кинодраматурга, актера Александра Адабашьяна. На нем смогут побывать студенты Сорбонны и гости кинофестиваля. Открывать эту встречу будут продюсер Bridge of Arts
Федор Крат и президент Фестиваля российского кино в Париже Марк Рускар. После встречи пройдет показ нашумевшей картины Кончаловского «Рай» – кинолента вошла в программу фестиваля.

«Участие Bridge of Arts в проекте, открывающем советскую классику и современный российский кинематограф для французского зрителя, станет очень значимым и вдохновляющим событием для нашей команды и меня лично. Мы бы хотели рассказать о нашем кинофестивале, презентовать проект кинокластера, который развивается в Ростовской области и пригласить французских коллег в Россию», – поделился планами президент международного фестиваля  Олег Тактаров.

Добавим, что вышеуказанные мероприятия с участием делегации Bridge of Arts пройдут 11 марта в кинотеатре Le Grand Action в Париже.

Текст: Левани Берукашвили

Яна Любаева
ТЕГИОлег ТактаровBridge of Arts
0000

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансииПродюсерский центр

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо