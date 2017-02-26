Сегодня, 5 октября, на заседании Правительства Ростовской области министр образования РО Лариса Балина сообщила, что на повышение заработной платы работников детских дошкольных образовательных учреждений будет выделено 172 млн руб. из регионального бюджета. Как сообщила министр, в государственную программу «Развитие образования» внесены соответствующие изменения. Повышение зарплаты работников детских садов и сохранение уровня заработной платы педработников ДОУ, по словам Ларисы Балиной, – задачи, выполняемые в рамках реализации майских указов Президента РФ.

Управление информационной политики Правительства Ростовской области напоминает, что аналогичная сумма была выделена в июне текущего года.