don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Ситуация

На повышение зарплаты работников ДОУ направят 172 миллиона рублей

Такая же сумма была выделена в июне 2016 года

05 октября, 18:0720 просмотров
Работникам ДОУ повысят зарплату. Фото: pixabay.com

Сегодня, 5 октября, на заседании Правительства Ростовской области министр образования РО Лариса Балина сообщила, что на повышение заработной платы работников детских дошкольных образовательных учреждений будет выделено 172 млн руб. из регионального бюджета. Как сообщила министр, в государственную программу «Развитие образования» внесены соответствующие изменения. Повышение зарплаты работников детских садов и сохранение уровня заработной платы педработников ДОУ, по словам Ларисы Балиной, – задачи, выполняемые в рамках реализации майских указов Президента РФ.

Управление информационной политики Правительства Ростовской области напоминает, что аналогичная сумма была выделена в июне текущего года.

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиРостовская областьдетские садыЛариса Балиназарплата
7101716

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансииПродюсерский центр

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо