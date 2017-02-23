Олег Аккуратов в студии «ДОН-МЕДИА». Фото: Евгений Смирнов

Когда знаменитый пианист Олег Аккуратов, практически недоступный для журналистов, появился в студии «ДОН-МЕДИА», я не поверила своим глазам. Олега пригласили продюсеры нашего медиахолдинга, чтобы он сыграл в студии во время медиамарафона, посвященного выборам в Госдуму. Пианист приехал с другом, контрабасистом Адамом Терацуяном, и когда музыканты исполнили потрясающие по своей красоте композиции, редакция аплодировала им стоя. Потом сбылось мое давнее желание поговорить с самим Аккуратовым – музыкантом из Ростова, который выступал в Великобритании перед Папой Римским, участвовал в концерте выдающейся оперной дивы Монсеррат Кабалье и на главной арене 40-тысячного стадиона «Фишт» перед глазами миллионов телезрителей исполнил гимн Паралимпиады на торжественной церемонии закрытия Паралимпийских игр–2014 в Сочи.

«Это Моцарт! Такие рождаются раз в сто лет» Жизнь Олега – как черные и белые клавиши, как хроматическая гамма в мажорных и минорных ладах. Он появился на свет под Ейском в 1989 году, его матери в этот момент было 15 лет. Олега воспитывали бабушка и дедушка. Будущий пианист родился незрячим. – Я и напевал мелодии и постукивал пальцами по предметам мебели, по разным поверхностям, – вспоминает Олег. – У меня было старое-старое пианино «Кубань», я на нем подбирал все подряд: «Яблочко», «Калинку-малинку», «Во поле береза стояла», что угодно мог сыграть. Бабушка с дедушкой увидели во мне музыкальные способности, когда мне было четыре года, и отдали меня в музыкальную школу. Семья Аккуратовых – музыкальная. Дедушка Олега отлично пел, папа играл на гитаре и гармошке, хотя по образованию он – строитель. – Моя мама не имела прямого отношения к музыке, не играла на музыкальных инструментах, но тоже очень любит музыку, – признается Олег. На прослушивание в Армавир, в единственную в России музыкальную школу-интернат для слабовидящих и слепых детей, будущего виртуоза отвезла бабушка. Там он выучил нотную грамоту по системе Брайля, а в 6 лет уже играл Первый концерт П.И. Чайковского, который выучил на слух с пластинки. В 2008 году Олег окончил Московское эстрадно-джазовое училище, затем Институт музыки в Химках и Ростовскую консерваторию. Сейчас учится в аспирантуре. По Ростову ходит легенда, что когда Олега привезли в консерваторию, профессор сказал: «Это Моцарт! Такие рождаются раз в сто лет». «Пестрые сумерки» с Людмилой Гурченко Еще будучи студентом, в 2005 году, Олег выступал Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне. В 2006-м Олег проявил себя как талантливый вокалист, заняв первое место в конкурсе хоровых коллективов и солистов. – Олег виртуозно играет и классику, и джаз, хотя обычно музыканты специализируются на чем-то одном, – рассказала мне руководитель клуба любителей искусства «Зеленая лампа» Всероссийского общества слепых Надежда Лубова. – Я была на его концерте в нашей филармонии, это фантастический исполнитель. Не последнюю роль в его судьбе сыграла народная артистка СССР Людмила Гурченко.

Действительно, Людмила Марковна приезжала в школу в Армавире, где учился Олег, и выступила вместе с ним в благотворительном концерте. Великая актриса и юный пианист исполняли песни, которые потом вошли в фильм «Пестрые сумерки». На концерте был аншлаг, Людмилу Гурченко и Олега Аккуратова зрители долго не отпускали со сцены. Смерть великой актрисы стала для музыканта ударом. Его привезли на похороны, и в интервью корреспондентам пианист сказал, что никогда не забудет, что сделала для него эта великая женщина. «Барыня-блюз» собственного сочинения – Сейчас я люблю исполнять разную музыку, – рассказал Олег. – Из кантиленных, медленных и протяжных произведений – ноктюрны и медленные этюды Шопена, например, 3-й и 19-й, пьесы Мендельсона, песни без слов, сонаты Шуберта. Очень сильное произведение – вокализ Рахманинова. Виртуозного исполнения требуют технические этюды Черни и Шопена. С удовольствием играю рапсодии Листа и «Времена года» Чайковского. В отличие от обычных пианистов Олегу Аккуратову приходится тратить на освоение новых произведений по 10 и более часов в день. Люди, знакомые с музыкантом, утверждают, что у него настолько абсолютный слух, что «когда играют фальшиво, у парня мука на лице». В джазовой школе Олег преподает импровизацию. Признается, что работает строго в соответствии с методикой. А еще у талантливого музыканта есть способность к иностранным языкам. Он свободно владеет английским и немецким, а когда был на гастролях в Поднебесной, начал учить китайский язык. Кстати, о гастролях. Продюсеры и организаторы шоу наперебой приглашают Аккуратова выступать на разных концертных площадках мира. Он рассказал, что уже объездил весь мир, выступал в Америке, Великобритании, Китае, Франции, Германии, Индии и Голландии. В 2013 году народный артист России Игорь Бутман пригласил Олега на свой международный фестиваль «Триумф джаза» – джазовое событие мирового уровня, проходящее в России. – В Америке мы с Игорем Бутманом записали диск, – приоткрыл завесу тайны Олег. – В него вошло произведение, которое я написал сам, – блюз на тему русской народной песни «Барыня». Я так и назвал его – «Барыня-блюз».