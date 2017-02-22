Спортивный обозреватель «Молота» беседует со старшим тренером ЦСКА по спортивным единоборствам, заслуженным мастером спорта Сергеем Булановым. Тема – итоги «предолимпийского» чемпионата России по греко-римской борьбе, завершившегося в Грозном несколько дней назад.

Начнем с того, что для наших борцов турнир в столице Чечни был самым удачным за последние годы. Представители Ростовской области семь раз поднимались на пьедестал почета.

– Конечно же, отборолись здорово, – считает Буланов. – Хочу похвалить всех. И тех, кто оказался в числе лауреатов, и тех, кто не попал в призеры. Все показали хорошую борьбу. Естественно, кому-то не повезло, кто-то оступился на ранних стадиях, не успев раскрыть свой потенциал. В итоге мы увидели, что почти в каждом весе наши ребята стали обладателями наград. А в весовой категории до 75 кг вообще весь пьедестал оказался окрашенным в донские цвета.

– В прошлом году на чемпионате страны в Санкт-Петербурге наши борцы тоже были в числе лучших. Можно ли сравнить прошлогоднее и нынешнее выступление дончан?

– И тогда, и сейчас выступили хорошо. В Питере завоевали шесть медалей. Ныне – на одну больше. Общий итог чемпионата–2016 – три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Свой прошлогодний успех повторили Ибрагим Лабазанов и Ислам Магомедов. Чемпион–2015 Чингиз Лабазанов на этот раз стал серебряным призером. В Грозном впервые титул чемпиона завоевал Рамазан Абачараев, который год назад был вторым. Бронзовые медали у Александра Чехиркина, Ираклия Каландия и Исмаила Сайдхасанова.

– Кто из наших достоин особой похвалы?

– Конечно же, в их числе назову Ислама Магомедова. В финале его соперником был один из сильнейших борцов в весе до 98 кг, чемпион России–2014 Муса Евлоев. По ходу схватки Ислам получил травму. У него вылетел палец из сустава. Я видел этот момент. Зрелище, скажу, не для слабонервных. Но Магомедов нашел в себе силы продолжить борьбу, довел поединок до конца и одержал победу со счетом 3:0. Хочу также отметить нашего ветерана Александра Чехиркина. В Грозный он приехал с травмой ноги. Конечно же, не смог выступить в полную силу. Но боролся Саша достойно. Его «бронза» дорогого стоит.

– Рамазан Абачараев выиграл золотую медаль в неолимпийской категории 80 кг. Значит, путь в Рио-де-Жанейро для него заказан?

– Чтобы выступать в «олимпийском» весе, Рамазану пришлось бы сбрасывать около восьми килограммов. А для категории 85 кг он не проходит по габаритам. В конце года состоится чемпионат мира, на котором выступят борцы «неолимпийских» весовых категорий. Абачараев – первый кандидат на включение в состав сборной. Так что у него есть все возможности поспорить за высокий титул.

– Могли наши борцы выступить в Грозном еще лучше?

– Хочу отметить, что не повезло серебряному призеру турнира «Гран-при Ивана Поддубного» и чемпионата страны–2015 Бекхану Оздоеву. Он выступал в весе до 85 кг. В том самом весе, где наших ребят среди лауреатов не оказалось. Отлично начал соревнования, выиграл две схватки. В четвертьфинале вел в счете с заметным перевесом. Не было никаких сомнений, что одержит победу и выйдет в полуфинал. Но незадолго до гонга получил травму и не смог продолжить схватку. Очень обидно, что Бекхан выбыл из турнира досрочно. Он вполне мог рассчитывать на одно из призовых мест. Я очень надеялся на его успешное выступление в Грозном.

– Прошедший чемпионат называют отборочным, предолимпийским. Значит ли это, что его победители уже обеспечили себе путевки в Рио?

– Нынешним чемпионам России билеты на Олимпийские игры не бронируются. Турнир в Грозном лишь помог тренерскому штабу очертить круг претендентов на олимпийские путевки, У кандидатов в сборную впереди три учебно-тренировочных сбора и два международных турнира. Все претенденты получат шанс. Если понадобится, будут организованы контрольные схватки. О составе на Олимпиаду говорить рано.

– Где и когда пройдут сборы?

– Первый сбор начался 10 июня. Он проходит в горах Кабардино-Балкарии и завершится 26 июня. После этого состоятся международные турниры в Германии и Испании. Туда поедут два состава. Второй тренировочный сбор пройдет в Адлере. Заключительный состоится в Подмосковье.

– И когда тренеры огласят олимпийский состав?

– Третий сбор – это уже подводка к Олимпийским играм. Уверен, к этому времени состав команды будет известен.

– Как вы расцениваете шансы донских атлетов поехать в столицу Бразилии?

– Как хорошие. Естественно, с некоторыми оговорками. Опять-таки все покажут сборы и турниры. Думаю, неплохие шансы у Ислама Магомедова. Основной его соперник – чемпион мира Никита Мельников. Кстати, уроженец Шахт, воспитанник донской школы борьбы. На чемпионате России он не боролся из-за травмы. Впрочем, не сбрасываю со счетов и Мусу Евлоева.

– А браться Лабазановы?

– И Ибрагим, и Чингиз тоже могут попасть в олимпийскую команду. Шансы есть у обоих. У Чингиза их было бы гораздо больше, если бы он в Грозном выиграл финальную схватку у Ильяса Магомадова. Причем досадно, что по ходу поединка Чингиз вел в счете, все было, как говорится, в его руках. Но в решающий момент попался на прием, и золотая медаль досталась сопернику.





Досье

Сергей Буланов – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. Выпускник ростовского училища олимпийского резерва. Выступал за ростовский СКА. Двукратный обладатель Кубка мира, Чемпион СССР, СНГ и России. Призер чемпионата Европы. 11-кратный победитель чемпионата Вооруженных Сил СССР. Среди его воспитанников – чемпион Европы, призер чемпионата мира Николай Монов, неоднократный чемпион Вооруженных Сил СССР Андрей Кучеренко. Долгие годы работал старшим тренером сборной Северо-Кавказского военного округа. Завершил службу в звании полковника.

