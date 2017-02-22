Вчера съемочная группа Первого канала, которая работает в Ростовской области над шахтерской сагой «Уголь», на кладбище за поселком Алмазный недалеко от города Гукова снимала сцену похорон одного из ключевых героев.

Караван съемочных машин – актерские вагончики, осветительная, уборная, «полевая кухня», машина реквизиторов и ритуальный автобус с траурной массовкой – прибыл на место съемки как и было запланировано – к часу дня. Однако сами съемки начались уже ближе к пяти вечера. И все потому, что съемочную группу буквально преследовала череда мелких неурядиц: то свет не подключался, то могила оказалась вырытой не в том месте.

Местные – массовка и жители поселка – то и дело перешептывались: не потому ли процесс затянулся и все вынуждены в палящий зной ожидать отмашки, что стали непрошеными гостями на кладбище.

Тем не менее, все необходимое для старта съемок было подготовлено. Главные героини – сестры Полина и Тома (Инга Оболдина и Виктория Толстоганова) – загримированы и облачены в траурную одежду, как и остальные герои, которых сыграли известные актеры Владимир Зайцев, Юрий Нифонтов, Сергей Беляев, Иван Кокорин, Владимир Веревочкин и другие. На площадку прибыл реквизит: искусственные венки с лентами, живые цветы – розы, хризантемы, гвоздики. Был и настоящий гроб, портрет Андрея Соколова, точнее, его героя Макарова – убитого директора шахты, которого должны были «хоронить» в закрытом гробу, так как сам актер отказался в нем лежать.

За четыре часа непрерывной работы были сняты сцены ухода близких и родственников с кладбища, их отъезд в машинах и, собственно, прощание с убитым Макаровым. Вокруг могилы и гроба собрались его коллеги, подчиненные, соседи и близкие, чтобы почтить память добрым словом, после чего заиграл похоронный марш в исполнении живого оркестра.

Едва удалось сделать этот дубль, как разразился сильный ливень, который пришлось пережидать по меньшей мере час, после чего были сняты еще несколько моментов. В это время было уже довольно темно – около девяти вечера. К счастью, актеры и съемочная группа оказались не суеверными, поэтому все неприятные нюансы и внезапно испортившуюся погоду не связали с местом съемок. Актер Сергей Беляев даже рассказал байку про другой проект, где ему пришлось лежать в морге:

– Режиссер подложил мне под голову бутылку водки, сказав, что примета такая. Ну а я обратил внимание на то, что моя коллега, хрупкая девушка, лежит без бутылки. Съемочная группа долго искала пол-литра, а в итоге, смущаясь, предложила «чекушку», ведь девушка небольшая размером.

