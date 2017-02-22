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Один день с

Под Гуково «похоронили» актера Андрея Соколова

Съемки сцен фильма «Уголь» на кладбище у шахты стали настоящим испытанием

17 июня, 18:591251 просмотр
Сцена похорон Фото: Яна Любаева

Вчера съемочная группа Первого канала, которая работает в Ростовской области над шахтерской сагой «Уголь», на кладбище за поселком Алмазный недалеко от города Гукова снимала сцену похорон одного из ключевых героев.

Караван съемочных машин – актерские вагончики, осветительная, уборная, «полевая кухня», машина реквизиторов и ритуальный автобус с траурной массовкой – прибыл на место съемки как и было запланировано – к часу дня. Однако сами съемки начались уже ближе к пяти вечера. И все потому, что съемочную группу буквально преследовала череда мелких неурядиц: то свет не подключался, то могила оказалась вырытой не в том месте.

Местные – массовка и жители поселка – то и дело перешептывались: не потому ли процесс затянулся и все вынуждены в палящий зной ожидать отмашки, что стали непрошеными гостями на кладбище.

Тем не менее, все необходимое для старта съемок было подготовлено. Главные героини – сестры Полина и Тома (Инга Оболдина и Виктория Толстоганова) – загримированы и облачены в траурную одежду, как и остальные герои, которых сыграли известные актеры Владимир Зайцев, Юрий Нифонтов, Сергей Беляев, Иван Кокорин, Владимир Веревочкин и другие. На площадку прибыл реквизит: искусственные венки с лентами, живые цветы – розы, хризантемы, гвоздики. Был и настоящий гроб, портрет Андрея Соколова, точнее, его героя Макарова – убитого директора шахты, которого должны были «хоронить» в закрытом гробу, так как сам актер отказался в нем лежать.

За четыре часа непрерывной работы были сняты сцены ухода близких и родственников с кладбища, их отъезд в машинах и, собственно, прощание с убитым Макаровым. Вокруг могилы и гроба собрались его коллеги, подчиненные, соседи и близкие, чтобы почтить память добрым словом, после чего заиграл похоронный марш в исполнении живого оркестра. 

Едва удалось сделать этот дубль, как разразился сильный ливень, который пришлось пережидать по меньшей мере час, после чего были сняты еще несколько моментов. В это время было уже довольно темно – около девяти вечера. К счастью, актеры и съемочная группа оказались не суеверными, поэтому все неприятные нюансы и внезапно испортившуюся погоду не связали с местом съемок. Актер Сергей Беляев даже рассказал байку про другой проект, где ему пришлось лежать в морге:

– Режиссер подложил мне под голову бутылку водки, сказав, что примета такая. Ну а я обратил внимание на то, что моя коллега, хрупкая девушка, лежит без бутылки. Съемочная группа долго искала пол-литра, а в итоге, смущаясь, предложила «чекушку», ведь девушка небольшая размером.

А вот те, кто не понаслышке знает о мире мертвых – маги и экстрасенсы – сошлись во мнении, что такое вмешательство, большое количество людей, шум, игра, бутафория и суета могут наложить отпечаток. 

– На кладбищах, особенно старых, давно сформирован свой микромир, любое незапланированное вторжение в который может вызвать целую цепочку не очень хороших последствий, – считает медиум и участник 16-й «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль. – Конечно, не таких серьезных, как при вскрытии гробницы фараона, например, но близких к этому. Нарушать покой усопших ради привлечения интереса живых – дело рисковое, и если уж решились на это, нужно либо быть готовым к последствиям, либо подходить к такому делу с головой и поддержкой знающего человека, способного устранить возможные волнения некрофона. Любое кладбище на тонких планах представляет собой эгрегор (сформированное существо высшего порядка, коллективное сознание) всех захороненных там, в магии его часто называют Хозяином кладбища. Вот с ним и нужно договариваться о таких «мероприятиях». 

Аналогичное мнение высказал и экстрасенс Дмитрий Корольков, участвовавший в кастингах на «Битву экстрасенсов»:

– Представьте, что к вам в дом ворвалась толпа незнакомых людей, как вы отреагируете? Вот, точно такая-же реакция будет у «местных жителей» кладбища, на территорию которого вторглись. Вот за такое можно и получить «по первое число». Другое дело, когда человек осознает, где он находится, относится к «хозяину» кладбища с почтением и прежде, чем войти, просит разрешения. Далее, уже на самом кладбище, ведет себя как в гостях, с уважением к хозяину, его территории, его вещам. Лично я при входе на кладбище всегда бросаю несколько монет на первую ко входу могилу и приветствую «хозяина» и говорю, для чего я пришел – навестить кого-то, или для работы. Последствия небрежного посещения кладбища могут быть как мелкие, так и плачевные. Например – у ребят могло перестать работать оборудование, испортиться погода, сломаться машина. Более серьезные не хочу даже озвучивать, будем надеяться, что все пройдет гладко, и те знаки, которые подавались, были все-таки случайными.

Впрочем, отбросив все домыслы и условности, можно смело сказать, что съемочный день хоть и прошел чрезвычайно сложно, но по итогам стал весьма результативным – одна из ключевых сцен все-таки была снята.

Напомним, что съемки начались в конце мая и продлятся до августа, предстоит еще масса квартирных и уличных сцен, соревнования по футболу на стадионе и другие.

Яна Любаева
ТЕМА Год кино 2016
ТЕГИГуковосъемкиВладимир Коттфильм «Уголь»
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Комментарии (1)

ВСЕ
Виктор
04.07.2016
не Гукова, а Гуково! Наш город не склоняется
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МарияВиктор
07.07.2016
Не склоняется в сочетании с родовым словом: в аэропорту ДомодедовО, но в ДомодедовЕ.... То же и с Гуково. город ГуковО, но в ГуковЕ
{{d.likes}}{{d.dislikes}}
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