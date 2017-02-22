Пять салонов МТС в Ростовской области начали принимать отработанные аккумуляторные батареи. Пункты приема находятся в Ростове и Таганроге. Так компания реализовала в регионе федеральный проект по защите окружающей среды.

– Мы призываем ростовчан присоединиться к нашему экологическому проекту и внести свой вклад в охрану окружающей среды. Для этого нужно сделать всего два простых шага: собрать дома использованные батарейки и аккумуляторы и принести их в один из наших салонов, участвующих в акции – там без труда можно найти яркие контейнеры. Мы, со своей стороны, возьмем на себя вопрос безопасного хранения принятых элементов питания и их транспортировки на завод для дальнейшей утилизации и переработки, – отметил директор МТС на юге Сергей Ласкавый.

Отработанные батарейки, а также аккумуляторы смартфонов, планшетов и других устройств жители Ростова-на-Дону могут сдать по адресам: улица Пушкинская, 192/93, улица Большая Садовая, 50, улица Малиновского, 25, и улица 2-я Краснодарская, 135А.

Таганрожцы могут приносить ненужные аккумуляторы по адресу: 7-й Новый переулок, 79.

Принятые элементы питания будут безопасно транспортированы и утилизированы без вреда для окружающей среды.

Напомним, что аккумуляторные батареи разных видов содержат тяжелые металлы, включая токсичные ртуть и кадмий. Одной пальчиковой батарейки достаточно, чтобы отравить 400 л воды или 20 кв. м почвы. Тяжелые и токсичные металлы крайне опасны для здоровья человека.

