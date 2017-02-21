Ростовский видеограф Дмитрий Зотов пугает Басту судом

Ростовский рэпер Баста опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик о Ростове, ставший впоследствии причиной бурного обсуждения.
Все дело в том, что авторы видео, которое он выставил со своим треком о родном городе, высказали в соцсетях свое недовольство по поводу размещения ролика без их согласия. «Думаем, что с ним делать: подать в суд, или просто заблокировать эту запись, или пообщаться», – написал под видеопостом ростовчанин Дмитрий Зотов, который наряду с Сергеем Шевцовым и Дмитрием Попандуполо является автором видеоматериала, вызвавшего спор.
Съемки велись при помощи квадрокоптера. В ролике показаны памятники Стачке 1902 года, Тачанка, кафедральный собор, Театральная площадь, ростовская набережная и другие достопримечательности южной столицы.
Скандальная публикация в звездном Instagram к этому моменту набрала уже более 174 тыс. просмотров и лайков. Под записью множатся комментарии, и мнения, конечно, диаметрально противоположные. Многие пользователи сети на стороне музыканта: «Очень так душевно заставил вновь влюбиться в наш родной Ростов», «Ростов, роднулька мой. Люблю тебя! @bastaakanoggano , как всегда, больше всего завораживают твои песни про наш родной город. Респект», «Как будто он на этом денег заработал. Тут нет корысти, Василий прославляет свой родной город», - писали они.
Другие, напротив, осуждали рэп-исполнителя: «Нужно было просто договорится с авторами видео заранее, тогда все было бы ровно», «Я также могу тачку купить, поставить во дворе, а дружище покататься возьмет и потом скажет – я же для блага города таксую», «Действительно, Вася не первый год в бизнесе, далеко не мальчик, знает, что просто так никто и ничего сейчас не делает, да и не должен», «Парни сняли - потратили время, не заработали ни копейки, бастик взял без разрешения их материал и на нем зарабатывает монету! О чем ты говоришь? Завтра он воспользуется твоей собственностью».
По всей видимости, Дмитрий Зотов воспользовался вторым вариантом - обратился к администрации социальной сети, так как видео пропало со страницы Басты. Буквально несколько минут назад он выложил скриншот, подтверждающий это - ролик действительно был изъят по жалобе. И тут же вновь добавил аналогичный видеопост со словами «РнД, удали меня полностью». Менее, чем за полчаса, пост собрал более 120 тыс. отметок «нравится».
Добавим, что не так давно в Ростове Баста уже выступал в суде в роли ответчика за оскорбление Децла, которого он публично назвал «лохматым чмом». Тогда Вакуленко проиграл, его оштрафовали на 50 тыс. руб.
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