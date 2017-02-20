Актер, спортсмен и президент Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts Олег Тактаров отказался от предложения сыграть в голливудском фильме русского сепаратиста. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

Согласно сюжету картины, главный герой Роман (эта роль предлагалась Тактарову) является лидером группы сепаратистов, он безжалостно сжигает украинскую деревню, сбивает американский самолет и убивает всех противников. Актеру такая интерпретация пришлась не по душе.

«Лучше голодать, чем играть такое», – отметил артист.

Напомним, за 20 лет кинокарьеры Олег Тактаров снялся во множестве картин. как российских, так и зарубежных, среди которых «Сокровище нации», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Охота на изюбря», «Хищники», «Поединки. Испытание смертью», «Билет на Vegas».

В январе на ТВ-экраны стартовал сериал «Шелест» с Олегом Тактаровым в главной роли, в феврале – боевик «Мертв на 99%», а в конце февраля в Нижнем Новгороде актер впервые выйдет в России на сцену театра с постановкой «7 дней. 7 ночей».