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Ситуация

Тактаров отказался играть в Голливуде роль воюющего в Украине русского

Актер и президент кинофестиваля Bridge of Arts признался, что лучше будет голодать

20 февраля, 09:58421 просмотр
Олег Тактаров. Фото: Анна Дунина

Актер, спортсмен и президент Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts Олег Тактаров отказался от предложения сыграть в голливудском фильме русского сепаратиста. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

Согласно сюжету  картины, главный герой Роман (эта роль предлагалась Тактарову) является лидером группы сепаратистов, он безжалостно сжигает украинскую деревню, сбивает американский самолет и убивает всех противников. Актеру такая интерпретация пришлась не по душе.

«Лучше голодать, чем играть такое», – отметил артист.

Напомним, за 20 лет кинокарьеры Олег Тактаров  снялся во множестве картин. как российских, так и зарубежных, среди которых «Сокровище нации», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Охота на изюбря», «Хищники», «Поединки. Испытание смертью», «Билет на Vegas».

В январе на ТВ-экраны стартовал сериал «Шелест» с Олегом Тактаровым в главной роли, в феврале – боевик «Мертв на 99%», а в конце февраля в Нижнем Новгороде актер впервые выйдет в России на сцену театра с постановкой «7 дней. 7 ночей».

Яна Любаева
ТЕГИШоу-бизнесОлег Тактаров
5373

Комментарии (2)

ВСЕ
Вадим Нестеров
Сегодня в 12:45
Такой ответ достоин уважению. Это хороший пример не только для молодёжи , но и для актёров. Не всё продаётся. Пока они там ищут продажного актёра , нашей кино-индустрии надо свой фильм снять , как ополченец ДНР спасая и защищая мирных жителей Донбаса уничтожает фашистскую бригаду с танками и пару американских спец.наз. отрядов наёмников .
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Максим
Сегодня в 10:09
Молодец!
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