Город Новошахтинск получил из бюджета Ростовской области грант в размере более 4,5 млн руб. по итогам оценки эффективности деятельности муниципальных образований региона в области привлечения инвестиций.

На полученные средства в городе решено благоустроить площадь Труда.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города провело электронные торги и заключило муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «Лидерс». Согласно контракту подрядчик в течение августа должен уложить тротуарную плитку на площади 3500 кв. м и заменить бортовые камни на участках общей протяженностью 973 м.