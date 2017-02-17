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Событие

В Новошахтинске благоустроят площадь Труда

Город получил грант из областного бюджета

02 августа, 14:2026 просмотров
Площадь Труда благоустроят в Новошахтинске Фото: photo-gorodov.ru

Город Новошахтинск получил из бюджета Ростовской области грант в размере более 4,5 млн руб. по итогам оценки эффективности деятельности муниципальных образований региона в области привлечения инвестиций. 

На полученные средства в городе решено благоустроить площадь Труда.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города провело электронные торги и заключило муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «Лидерс». Согласно контракту подрядчик в течение августа должен уложить тротуарную плитку на площади 3500 кв. м и заменить бортовые камни на участках общей протяженностью 973 м.

Мария Саймон
ТЕГИбюджет Ростовской областиНовошахтинскРостовская область
81267

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