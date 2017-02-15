Телегерой

В последние дни в телевизоре стало слишком много Евгения Трефилова. Главный тренер гандбольной сборной России не сходит с экранов.

Конечно, виной тому чемпионат Европы, который проходит в Швеции. Телетрансляции идут каждый вечер. Для режиссеров и телеоператоров наставник наших гандболисток – главный герой ЧЕ. Камеры то и дело выхватывают «огнедышащего» наставника.

Особенно любят телевизионщики показывать Трефилова во время тайм-аутов. Тут он – крупным планом по максимуму. Если бы можно было, наверное, телевидение показывало бы не столько игру, сколько главного тренера.

Беда только, что вместе с изображением в эфир летят емкие тирады. О том, что манера выражаться у нашего телегероя, скажем так, своеобразная, знают все. Его за это не раз песочили. И он тут же, не сходя с места, под «честное слово» обещал подбирать для общения со своими подопечными иные выражения.

Рио

Нынешним летом на Олимпиаде в Рио все отмечали, что Трефилов вроде бы изменился. Стал вести себя поспокойней, а до болельщиков верхних ярусов перестали долетать специфичные русские фразеологизмы.

Впрочем, зададимся вопросом: а из-за чего Трефилову в Бразилии было выходить из себя? Наши гандболистки играли отлично, прошли турнир без потерь, стали чемпионками. Тут если и захочешь, повод не найдешь.

Тайм-аут

Но вот декабрьский чемпионат континента. Мне одному кажется, что к нам вернулся прежний Трефилов? Телеоператоры только и ждут, чтобы он взял тайм-аут и начал «разбор полетов». И конечно, словесные тирады так и струятся в эфир. В Швеции Трефилов уже не стесняется. Может перекричать весь спорткомплекс. Причины налицо. Ведь команда даже в пятерку не попала.

Суть разговора: эпизод, взорвавший Интернет, случился во время матча с гандболистками Чехии. Во время тайм-аута Трефилов, обращаясь к Анне Вяхиревой, сказал: «Уважаемая, будешь строить – будешь сидеть в своем вонючем Ростове. Вы не можете друг другу передачи дать!».

Заметим в скобках: в этом матче ростовчанки забросили в ворота соперниц 13 мячей – ровно половину от заброшенных всей командой.

Причем тут Ростов?

Из всего сказанного меня больше всего интересует, причем тут Ростов и почему наш город в представлении главного тренера сборной России выглядит таким, каким он его назвал. Может, он не по тем улицам ходил?

Слова Трефилова были услышаны, и на следующий день в соцсетях не было фигуры популярнее. Один из болельщиков направил в адрес Федерации гандбола России письмо, в котором призвал наказать главного тренера. В частности, написал: «Трефилов оскорбил мой город Ростов-на-Дону и его жителей по географическому признаку».

Мартовский конфликт

Напомню, весной прошлого года в гандбольной сборной разгорелся конфликт. Игроки «Ростов-Дона», вызванные на учебно-тренировочный сбор, отказались приезжать и объявили бойкот главному тренеру. Трефилов заявил, что не понимает сути конфликта, и пообещал накатать жалобу на непокорных ростовчанок.

Нет бы вспомнить ЧЕ–2014, когда наши гандболистки просидели весь турнир на скамейке запасных. Почему Трефилов не выпускал их на площадку, упорно игнорируя ведущих игроков «Ростов-Дона», осталось за кадром. Кстати, это было худшее выступление нашей сборной на европейских турнирах за всю историю.

Впоследствии конфликт был утрясен, и из олимпийского Рио шесть ростовчанок вернулись с золотыми медалями.

Швеция

И вот опять провальное выступление сборной на ЧЕ. И вновь главный тренер вспомнил про Ростов, помянув его недобрым словом. Чем же так насолил Трефилову наш город?

Ответ, на мой взгляд, кроется в следующем. Главного тренера душит жаба. Он никак не может смириться, что Ростов стал гандбольным центром страны. Не Астрахань, где Трефилов работал в минувшем сезоне, и не Краснодар, где теперь он возглавляет местную «Кубань». Он места себе не находит, видя, что «Ростов-Дон» собрал у себя почти всех лучших российских гандболисток.

А не лучше ли Евгению Васильевичу обратить внимание на собственную персону? И задуматься: а чего это в последнее время игроки бегут от него? В сборной, куда девушки вызываются на неделю-две, они как-то мирятся с оскорблениями. Но работать с ним в клубе – уж увольте.

Защита

Симптоматично, что после ЧЕ–2016 под свою защиту Трефилова немедленно взял президент федерации Сергей Шишкарев.

– Буду стоять за него горой, – сказал он. – Да, он не всегда сдерживает эмоции. Это, конечно, неправильно, и нужно работать над собой. Но мир не переворачивается, когда Евгений Васильевич кого-то как-то называет. Не надо делать из высказывания, которое прорвалось в эфир, фетиш. Тем более что он извиняется, когда эмоции стихают. Все мы живые люди. Но в обиду его не дам.

Удивительно, но Шишкарев готов даже оправдать манеру поведения тренера.

– Трефилов избрал свой путь: он настраивает девчонок против себя. Говорит им обидные слова, чтобы они выходили на площадку и доказывали там, насколько он неправ, – разъясняет президент ФГР.

Как думаете, после таких слов сильно захочется Трефилову считать себя неправым? Впечатление такое, что за «золото» Рио главный тренер получил индульгенцию до конца карьеры.

Те самые ложки

И как верить его очередным извинениям? Их привела пресс-служба ФГР: «Я не должен был допускать резкие высказывания и прекрасно это понимаю. Считаю, что для тренера сборной России такое поведение недопустимо, и в этом вопросе я постараюсь исправиться».

Также Трефилов отметил, что прекрасно относится к администрации Ростова:

– Снимаю перед ней и ростовскими болельщиками шляпу. То, что я сказал в эфир, произошло в «порыве нежности». Я ко всем отношусь хорошо: и к Волгограду, и к Ростову, и к Тольятти.

Вроде бы все приличия соблюдены. Но осадок-то остался.

Как в том эпизоде с якобы украденными ложками.

