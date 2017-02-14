Как сообщает общественная организация РОЦИТ, объединяющая активных интернет-пользователей России, в социальных сетях продолжает разрастаться игра «групп смерти» «Синий кит», становится все больше так называемых кураторов и игроков. За последнюю неделю зафиксирован всплеск активности опасных хештегов в Instagram. Суть игры заключается в том, что дети должны сбежать из дома, спрятаться, а в случае обнаружения их кем-то – наложить на себя руки.

В январе этого года произошел всплеск активности «групп смерти». После обращения РОЦИТ 6 февраля администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала и удалила прежние теги подозрительных групп и продолжила борьбу с суицидальным контентом в сети. Однако за последнюю неделю зафиксирован новый рост активности опасных хештегов, теперь уже в Instagram со следующими отметками: #кит, #тихий, #синий, #китом, #жду, #синий_кит, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #полерерамалиен, #тихийдом, #4, #китообразный, #Видья, #я_в_игре, #млечный_путь_далеко, #кураторнапиши, #явИгре.

Всего по России было зафиксировано более 45 тысяч новых записей. В публикациях с этими хештегами авторы рассказывают об условиях игры и объясняют, почему дети должны совершить самоубийство. В частности, специалисты обнаружили фотографии рук, на которых нацарапан синий кит, как первый этап игры.

Стоит отметить, что Instagram – далеко не единственная соцсеть, где можно наткнуться на опасные теги. Так, по данным РОЦИТ, Twitter буквально заполонен материалами, которые, возможно, публикуют подростки для того, чтобы принять участие в смертельной игре.