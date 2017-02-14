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Ситуация

Хештеги «групп смерти» перекочевали в Instagram

Возможно, жертвой именно этих групп стал 16-летний ростовчанин

13 февраля, 10:56177 просмотров
Instagram – не единственная соцсеть, где можно наткнуться на опасные теги Фото: www.pixabay.com

Как сообщает общественная организация РОЦИТ, объединяющая активных интернет-пользователей России, в социальных сетях продолжает разрастаться игра «групп смерти» «Синий кит», становится все больше так называемых кураторов и игроков. За последнюю неделю зафиксирован всплеск активности опасных хештегов в Instagram. Суть игры заключается в том, что дети должны сбежать из дома, спрятаться, а в случае обнаружения их кем-то – наложить на себя руки.

В январе этого года произошел всплеск активности «групп смерти». После обращения РОЦИТ 6 февраля администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала и удалила прежние теги подозрительных групп и продолжила борьбу с суицидальным контентом в сети. Однако за последнюю неделю зафиксирован новый рост активности опасных хештегов, теперь уже в Instagram со следующими отметками: #кит, #тихий, #синий, #китом, #жду, #синий_кит, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #полерерамалиен, #тихийдом, #4, #китообразный, #Видья, #я_в_игре, #млечный_путь_далеко, #кураторнапиши, #явИгре.

Всего по России было зафиксировано более 45 тысяч новых записей. В публикациях с этими хештегами авторы рассказывают об условиях игры и объясняют, почему дети должны совершить самоубийство. В частности, специалисты обнаружили фотографии рук, на которых нацарапан синий кит, как первый этап игры.

Стоит отметить, что Instagram – далеко не единственная соцсеть, где можно наткнуться на опасные теги. Так, по данным РОЦИТ, Twitter буквально заполонен материалами, которые, возможно, публикуют подростки для того, чтобы принять участие в смертельной игре.

Напомним, что в ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» во «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ – Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис, которого обвинили в доведении подростков до самоубийства.

Следственные органы установили, что через паблики молодой человек подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.

Есть предположения, что на подобную провокацию поддался и подросток из Ростова. Тело 16-летнего юноши с признаками суицида было найдено на улице Шоссейной 10 февраля. Следователи обнаружили и изъяли предсмертную записку, а также компьютер, которым пользовался подросток. Кроме того, в социальных сетях за выходные дни неоднократно были опубликованы скриншоты якобы его последнего послания, в нем он просит друзей о том, чтобы они не были такими же глупыми, как он, и не участвовали в подобных играх.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Планируется проведение посмертной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Текст: Александра Александрова

ТЕГИДети
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Комментарии (1)

ВСЕ
Денис
13.02.2017
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