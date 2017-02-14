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Интервью

Клим Лаврентьев: «Наша задача – вернуть людей в кинотеатры»

Известный кинорежиссер – о кинолетописи страны и о помощи, которую мог бы оказать области

06 февраля, 16:32232 просмотра
Кинорежиссер Клим Лаврентьев на пресс-конференции в Дон-медиа Фото: Вера Волошинова

риехавшему на открытие Года кино в Ростов зампредседателя Союза кинематографистов России, народному артисту РФ Климу Лаврентьеву было что сказать и чиновникам от культуры, и донским зрителям, и членам Союза. И пресс-конференцией в «ДОН-МЕДИА» его общение с журналистами не ограничилось.

– Расскажите о программе Минкультуры РФ, посвященной поддержке муниципальных кинотеатров.

– 23 декабря на пленуме СК России министр культуры Мединский озвучил следующее: 400 кинозалов в городах России (до 100 тысяч населения) государство готово отремонтировать, снабдить мебелью и аппаратурой для показа фильмов. Этим кинозалам действительно нужна помощь, их осталось очень мало.

– И в Ростове кинотеатры закрываются, не только в небольших городах.

– Жалко кинотеатр «Ростов», я немного принимал участие в его строительстве, точнее, в оформлении фасада, делал газосветную рекламу. Так вот, средства в рамках программы будут распределять на конкурсной основе.

– От Ростовской области, насколько я знаю, тоже поданы заявки.

– Я – не последний человек в кинематографе Российской Федерации. С 1945 по 1987 год я жил в Ростове-на-Дону. Ну хоть какой-нибудь из руководителей области обратился ко мне за помощью. Я ведь многое мог сделать для Ростова и области, да и сейчас могу. Возьмите Чехова, во всем мире ставятся многочисленные спектакли по его произведениям. Почему не сделать в Таганроге фестиваль мирового масштаба?

– Так он есть, правда, в последнее время.

– То, что есть, – вовсе не то, что должно быть! Этот фестиваль мог быть сильнее «Золотой Маски»! Кто из мировых звезд отказался бы выступить на сцене Чеховского театра? А как можно было дать уничтожить здание киностудии?!

– Но все же пошло «сверху»: киностудия, федеральное предприятие, была закрыта как юридическое лицо.

– Было несколько вариантов ее сохранения, просто этим в Ростове никто не занимался. Как можно было позволить выкупить это здание вице-губернатору Краснодарского края?! Знаю, что на месте, где была студия, построят жилой дом. Так пусть хотя бы памятная доска на нем появится, напоминающая всем о существовании Ростовской студии кинохроники, одной из крупнейших студий страны, одной из лучших! Когда в Красногорском государственном киноархиве смотришь каталожные ящики, только и читаешь «Ростов», «Ростов». Студия работала с совершенно сумасшедшей программой – и в масштабах всей страны!

– Но это были госзаказы – создаваемые здесь журналы кинохроники. А что, сегодня государству не нужна кинолетопись страны?

– Хороший вопрос! Мы сейчас и занимаемся тем, что хотим убедить государство в необходимости создания этой самой кинолетописи. В Красногорском архиве рассказывают о необыкновенной востребованности киножурналов 1920 годов. А сейчас, рассказывают они, нам хранить ничего.

– Может быть, ничего не снимается?

– Нет, 1500 документальных фильмов появляется в России за год. Но их снимают люди, далекие от профессии. Мы хотим сделать так, чтобы государственный архив фото- и кинодокументов заказывал то, что считает необходимым. Будущие поколения должны знать все о нынешней жизни. А храниться может только пленка.

– Так почему же фильмы сегодня оцифровывают?

– Но «цифра» не подлежит хранению, а пленка хранится. Даже фильмы 1898 года!

– Давайте уточним насчет 400 кинотеатров: это будет государственная сеть кинопроката?

– Нет, государство будет потом решать, на каких условиях и кому будут переданы эти кинозалы и что там будет показываться. А то опять они превратятся в пункты американского кинопроката. В апреле – мае в Союзе кинематографистов России пройдет очередной пленум, и мы поставим этот вопрос. Залы-то небольшие, окупаться они не будут, а наша задача – вернуть людей в кинотеатры.

– И что собирается делать для этого Союз кинематографистов?

– Мы хотим возобновить театрализованные кинопрограммы, которые шли под названием «Товарищ кино». Они, если помните, проходили при большом стечении зрителей на стадионах и во Дворцах спорта. В прошлом году мы провели 15 таких театрализованных киноспектаклей в Донецке, Луганске, Краснодоне, Тирасполе, Крыму, Абхазии, Ингушетии. Мы увидели, как люди соскучились по кино вообще. А сейчас мы сделаем программу, посвященную Году российского кино.

– Вы назвали места, где люди очень скучают по прошлым временам. А сегодня в других регионах России соберутся ли зрители на эти программы?

– В Екатеринбурге в 1989 году мы начали проводить Открытый фестиваль документального кино «Россия». Сейчас ему уже более 15 лет. Уже выросло совсем другое поколение, но на программы документального кино, которые идут с 10.00 до позднего вечера, в кинозалах до сих пор некуда сесть. Когда в Ростове я был первым секретарем Ростовского отделения Союза кинематографистов, мы провели здесь четыре международных симпозиума «Борьба за мир на документальном экране». На второй из них в Ростов приехали представители 37 стран! Ну какое еще мероприятие тогда, да и сейчас, может собрать такое количество людей? Скажу прямо: сегодня люди соскучились по нормальному кино.

– Ростов увидит «Товарища кино»?

– Будем вести переговоры с тем, чтобы осенью ростовчане его увидели. Всего мы рассчитываем сделать две таких программы, одну – для детей. В программе, посвященном Году российского кино, будут использованы 46 роликов российских кинофильмов. На сцене будут присутствовать восемь известных актеров. Всего мы рассчитываем показать эти программы в 20 российских городах.

Досье

Клим Анатольевич Лаврентьев, кинорежиссер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ (30.08.1996). В 1959 году окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1971 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1970 года работал на студии кинохроники в Ростове-на-Дону. Поставил более 50 документальных фильмов о сельском хозяйстве. С 1986 года – секретарь правления Союза кинематографистов СССР, заместитель председателя СК России. За документальный полнометражный фильм «Сотворение хлеба» производства Ростовской-на-Дону студии кинохроники Климу Лаврентьеву присвоена Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых (1982).

Вера Волошинова
ТЕГИКлим ЛаврентьевШоу-бизнес
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