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Событие

ГК «Ростов-Дон» показал, кто в доме хозяин

И вышел из группы в Кубке ЕГФ с первого места

12 февраля, 18:184 просмотра
Катрин Лунде. Фото: Сергей Казмин.

Вчера в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ наши гандболистки обыграли дома норвежский «Биасен» - 35:21.

Если бы перевес ростовчанок в этой встрече составил пять-восемь мячей, то болельщики нашу команду не поняли бы.

Реванш

Взять реванш за поражение в Тронхейме — это далеко не все. Нужно было не просто обыграть гостей, а обыграть с большим преимуществом. Так сказать, показать, кто в доме, то есть в группе, хозяин. Чтобы всем стало ясно, что проигрыш в Норвегии - досадная осечка, не более того. И что «Ростов-Дон» и «Биясен» - команды разного уровня. Короче, должно было быть так, как получилось.

Хозяйки играли с гостьями как кошка с мышкой. У «Биясена» не было и шанса для оптимизма. Наши переигрывали норвежек во всех компонентах, показали свою силу и выполнили задачу — вышли в плей-офф с первого места в группе.

Резерв

И еще. «Ростов-Дон» заканчивал матч в составе, который мы называем «ближайший резерв». Молодежь не отдала инициативы, также владела преимуществом и обеспечила хороший разрыв в счете. 

Молодцы, говорим мы нашей команде еще и потому, что субботний матч для нее не имел турнирного значения. «Ростов-Дон», даже проиграв эту встречу, оставался на верхней строчке. 

А вот норвежкам для продолжения борьбы нужна была только победа. Хотя занять второе место им не светило. Потому что даже в случае успеха в Ростове выйти в четвертьфинал они могли только при ничьей в матче «Битигхайм» - «Эрд». А это уже из области фантастики. 

Григель

Есть, правда, во всем этом один нюанс, который не дает нам права возвести победу над норвежками в ранг "великих". На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Биясена» Арне Хегдаль сказал, что в Ростов из-за травм не приехали пять основных игроков.

Хотя, с другой стороны, это трудности «Биясена». У нас по той же причине не было четверых — Ильиной, Степановой, Седойкиной и Бобровниковой. Сюда же можно приплюсовать Лотте Григель, которая хоть и здорова, но участия в игре не принимала. После игры наставник ростовчанок Фредерик Бужан дал понять, что считает форму разыгрывающей сборной Дании не достаточно хорошей, чтобы выходить на площадку. И добавил: "Пусть тренируется".

Тренер гостей еще немного помечтал. Сказал, что «Биясен» - очень молодая команда, и он надеется приехать с ней в Ростов через несколько лет, когда она станет на голову сильнее. Никто не возражал. 

Катрин

В нашей команде больше всех, как обычно, забила Анна Вяхирева. Лучшим игроком признали левого крайнего Ольгу Башкирову. Здорово сыграла и Катрин Лунде. Зал не раз скандировал имя двукратной олимпийской чемпионки. Только заменившая ее в концовке Галина Мехдиева несколько подпортила итоговую статистику. 

Во вторник, 14 февраля, состоится жеребьевка плей-офф Кубка ЕГФ. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 4 или 5 марта, ответные – 10 или 11 марта.

Юрий Соколов
ТЕГИКатрин ЛундеФредерик Бужангандбольный клуб Ростов-ДонКубок ЕГФАнна Вяхирева
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