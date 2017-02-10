«Напитки из Черноголовки» потекут из Ростовской области Фото: www.aqualife.ru

Меморандум о сотрудничестве подписали губернатор области Василий Голубев и гендиректор управляющей компании «Аквалайф» Алексей Четвергов.

Проект «Аквалайф» будет реализован в две очереди. Начнут со строительства распределительного центра с 200 млн руб. инвестиций. С перспективой строительства завода объем инвестиций оценивается на уровне 1 млрд руб. Планируемое число рабочих мест – 200, сообщает don24.ru.

«Аквалайф» производит безалкогольные напитки и входит в число крупнейших национальных игроков на своем рынке.

– Мы рассматриваем заключенное соглашение как важный шаг к созданию в области крупного предприятия компании и хотим стать центром такого производства на юге страны, – добавил Василий Голубев после подписания меморандума.