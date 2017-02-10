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Событие

Ростовская область привлекла крупного инвестора

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписано соглашение с компанией «Аквалайф»

17 июня, 13:12293 просмотра
«Напитки из Черноголовки» потекут из Ростовской области Фото: www.aqualife.ru

Меморандум о сотрудничестве подписали губернатор области Василий Голубев и гендиректор управляющей компании «Аквалайф» Алексей Четвергов.

Проект «Аквалайф» будет реализован в две очереди. Начнут со строительства распределительного центра с 200 млн руб. инвестиций. С перспективой строительства завода объем инвестиций оценивается на уровне 1 млрд руб. Планируемое число рабочих мест – 200, сообщает don24.ru.

«Аквалайф» производит безалкогольные напитки и входит в число крупнейших национальных игроков на своем рынке.

– Мы рассматриваем заключенное соглашение как важный шаг к созданию в области крупного предприятия компании и хотим стать центром такого производства на юге страны, – добавил Василий Голубев после подписания меморандума.

Елизавета Лосева
ТЕГИАквалайфСанкт-ПетербургАИР Ростовской областиВасилий Голубев
9121114

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