В городе Новочеркасске на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Баклановского установили новый экологический пост, который будет анализировать состав воздуха. Мониторинг состояния воздуха не проводился в городе более 15 лет. Теперь пробы воздуха будут брать четыре раза в сутки.

Экологический пост посетил глава администрации города Владимир Киргинцев.

– Данные, которые будут получены, позволят нам выявить основные источники загрязнения воздуха на территории города и принимать конкретные решения, – отметил мэр Новочеркасска.

По словам Владимира Киргинцева, мониторинг состояния атмосферного воздуха позволит оценивать эффективность мероприятий по охране окружающей среды. Также полученные показатели будут учитываться при проектировании и строительстве социальных объектов и определении территорий перспективной застройки.