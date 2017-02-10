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Событие

В Новочеркасске проверят состояние воздуха

Владимир Киргинцев посетил новый экологический пост

01 февраля, 13:3324 просмотра
Оборудование экологического поста в Новочеркасске. Фото: www.novochgrad.ru

В городе Новочеркасске на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Баклановского установили новый экологический пост, который будет анализировать состав воздуха. Мониторинг состояния воздуха не проводился в городе более 15 лет. Теперь пробы воздуха будут брать четыре раза в сутки.

Экологический пост посетил глава администрации города Владимир Киргинцев.

– Данные, которые будут получены, позволят нам выявить основные источники загрязнения воздуха на территории города и принимать конкретные решения, – отметил мэр Новочеркасска.

По словам Владимира Киргинцева, мониторинг состояния атмосферного воздуха позволит оценивать эффективность мероприятий по охране окружающей среды. Также полученные показатели будут учитываться при проектировании и строительстве социальных объектов и определении территорий перспективной застройки.

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиНовочеркасскВладимир КиргинцевЭкология
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