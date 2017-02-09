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Ситуация

Гуковским горнякам доставили 55 тонн угля

Пайковый уголь не выдавался с 2014 года

09 февраля, 14:551 просмотр
Горянкам "Кингкоул" доставили 55 тонн угля Фото: myogorod.ru

Шахтерам и пенсионерам группы компаний «Кингкоул» доставили 55 тонн угля. Топливо предоставлено бесплатно. Уголь отгружен шахтой «Шерловская-Наклонная» (ОАО «Донуголь») и ООО «Центральная обогатительная фабрика «Шолоховская» в виде оказания помощи социально-незащищенным горнякам и пенсионерам. 

Как сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области, топливо за счет средств компании «Кингкоул» не предоставлялось горнякам с 2014 года. 

Выделенный бесплатно уголь распределен и доставлен в соответствии со писками, составлением которых занималась инициативная группа рабочих «Кингкоул».

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостишахтерские территории Ростовской области"Кингкоул"
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