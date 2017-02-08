«Спарта» и «Ростов» как будто соревнуются: какой из клубов лучше проведет предсезонную подготовку.

Будущие соперники по Лиге Европы уже провели по два сбора. Пражский клуб тренировался в Испании – в Малаге и Валенсии, ростовчане – в Арабских Эмиратах и Турции. Наши свой второй сбор завершили в этот понедельник, чешские футболисты – в среду.

Предсезонка

Во время предсезонки «Спарта» сыграла семь матчей, в которых одержала пять побед. Наши шесть раз выходили на поле в контрольных поединках, выиграли четыре.

Отдадим первенство пражанам. У них в активе две победы со счетом 5:0, одна – 5:1 и одна – 4:0. Среди соперников были словацкий ФК «Ружомберок», австрийский «Штурм», чешский «Теплице».

У наших есть возможность улучшить свои предсезонные результаты. Они могут сделать это на третьем сборе, который пройдет с 10 по 14 февраля в том же турецком Белеке.

У соперника такой возможности не будет. Через три дня после матча в Ростове возобновляется чемпионат Чехии. И уже 19 февраля «Спарте» предстоит поединок 17-го тура против «Богемианса».

«Зенит»

Вернемся к предсезонке. В заключительном контрольном матче «Спарта» встречалась с питерским «Зенитом». И провела его в отличном стиле. Победа была безоговорочной – 2:0.

В этой встрече наш будущий соперник проявил свои лучшие качества. «Спарта» выглядела цепкой и задиристой. Что еще отличало команду? Хорошая физическая форма, которую чешские футболисты демонстрировали вплоть до финального свистка.

«Спарта» победила заслуженно, по делу. За 90 минут «Зенит» сумел создать у чужих ворот два или три момента. Питерцы даже не сумели реализовать пенальти. Не помог и звездный новичок — Бранислав Иванович, вошедший в игру во втором тайме.

Звезды

На кого из игроков «Спарты» следует обратить особое внимание? В первую очередь на Боржека Дочкала. Это мозг команды. Ни одна атака не обходится без дирижера пражан. Причем нередко и сам Дочкал оказывается на острие. В матче с «Зенитом» он открыл счет, забив гол с пенальти.

Больше других в этом сезоне забивает 35-летний нападающий Давид Лафата. В осенней части национального первенства в 16 матчах он десять раз поразил ворота соперников. Впечатляет его показатель за три года выступления в составе «Спарты»: 98 матчей, 63 гола.

Восходящей звездой называют в Чехии 21-летнего правого защитника Вячеслава Караваева. Воспитанник московского ЦСКА играет в чешском чемпионате третий сезон. Во встрече с «Зенитом» заработал пенальти, заставив ошибиться хавбека россиян Олега Шатова.

Кстати, в этом матче «Спарта» продемонстрировала свое умение перестраиваться по ходу поединка. Когда чехи открыли счет, «Зенит» побежал отыгрываться. Однако чехи тут же переориентировали свою среднюю линию в сторону обороны. Преодолевать двойной заслон на пути к воротам питерцам оказалось гораздо труднее.

– Как «Зенит» сыграл с «Ростовом» в вашем чемпионате? – спросили игроки «Спарты» у корреспондента одной из российских газет. Узнав, что в Петербурге хозяева выиграли – 3:2, а в Ростове соперники сыграли вничью, пражане отреагировали молниеносно:

– Нам бы так!