don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Событие

В Ростове построят новую подстанцию

ПС «Спортивная» расположится в Кировском районе города на левом берегу реки Дон

03 августа, 12:4435 просмотров
В Ростове построят новую подстанцию Фото: pixabay.com

3 августа на заседании регионального правительства утвердили проект межевания территории, на которой будет построена подстанция 110/10 кВ «Спортивная» с заходами ЛЭП 110 кВ. Также предусмотрена реконструкция прилегающей сети. Уже известно, что подстанция «Спортивная» будет располагаться в левобережной части города, в Кировском районе. 

ПС «Спортивная» является объектом инфраструктуры федерального значения. Строительство новой подстанции – часть программы подготовки к чемпионату мира по футболу. 

Кроме строительства ПС «Спортивная» план межевания территории предусматривает создание временной подъездной дороги на период строительства подстанции, создание противопожарного водопровода, который протянется от объекта до реки Дон и пересечет улицу Левобережную, и снос и демонтаж трансформаторной подстанции 35 кВ ПС Р-39.

Завершить строительство ПС планируют в 2017 году.

Мария Саймон
ТЕГИЛевый берег ДонаРостов 2018строительствоПравительство Ростовской области
49134

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансии

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо