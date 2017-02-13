3 августа на заседании регионального правительства утвердили проект межевания территории, на которой будет построена подстанция 110/10 кВ «Спортивная» с заходами ЛЭП 110 кВ. Также предусмотрена реконструкция прилегающей сети. Уже известно, что подстанция «Спортивная» будет располагаться в левобережной части города, в Кировском районе.



ПС «Спортивная» является объектом инфраструктуры федерального значения. Строительство новой подстанции – часть программы подготовки к чемпионату мира по футболу.

Кроме строительства ПС «Спортивная» план межевания территории предусматривает создание временной подъездной дороги на период строительства подстанции, создание противопожарного водопровода, который протянется от объекта до реки Дон и пересечет улицу Левобережную, и снос и демонтаж трансформаторной подстанции 35 кВ ПС Р-39.

Завершить строительство ПС планируют в 2017 году.