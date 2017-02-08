Девяти ярдов не хватило французской сборной для полного счастья. А форварду трехцветных Андре-Пьеру Жиньяку – для того, чтобы в мгновение ока стать национальным героем Франции. Орден Почетного легиона, Citroen последней модели и вилла на Лазурном берегу в этом случае, как говорится, прилагались бы.

Но мяч, посланный Жиньяком в ворота португальской команды на 92-й минуте финального матча, предательски угодил в стойку и отскочил в поле. На табло остались нули. Десятки тысяч болельщиков на парижском «Стад де Франс» и миллионы телезрителей схватились за головы.

В этот момент стало окончательно ясно: удача решительно отвернулась от хозяев чемпионата. И неожиданно приняла в свои объятия их соперников, которым до начала поединка сулили – в лучшем случае – проигрыш с минимальным счетом.

Расслабились

Что же случилось? Почему команда, считавшаяся основным кандидатом на чемпионский титул, обеспеченная сумасшедшей поддержкой и, в каких-то моментах, – благосклонностью арбитров, не смогла одолеть сборную, получавшую в ходе турнира сплошь оценки со знаком минус?

Создалось впечатление, что хозяева вышли на финал несколько расслабленными. Не сказать, что у них превалировал настрой «шапками закидаем», но что-то такое проскальзывало. Типа: «Не забьем на 15-й – вколотим на 45-й. Или на 67-й. Но забьем обязательно». Кстати, именно так рассуждал и автор этих строк.

А когда в середине первого тайма поле покинул Криштиану Роналду, исход финала для подавляющего большинства болельщиков прояснился окончательно. Естественно, ничего хорошего прогноз этот «красно-зеленым» не сулил. И не мог сулить. Сборная Португалии потеряла не просто лидера. Кристина, как зовут Роналду преданные фанаты, по ходу турнира изменил свою привычную манеру игры. Он стал работать на команду. Ранее команда работала на него.

На французских стадионах любимец публики стал возвращаться назад, отрабатывать в обороне, помогать защитникам. Чего раньше за ним не замечалось. И сборная, ранее считавшаяся командой одной звезды, мало-помалу превратилась в сплоченный коллектив, способный постоять за себя в соперничестве с любым противником.



Без Криштиану

С уходом Криштиану (у него диагностировано растяжение боковых связок колена) португальцы лишились козыря, с успехом вытащенного из рукава в матче против Уэльса. Имею в виду верховые передачи в штрафную площадку в надежде на умение лидера вести борьбу на втором этаже. Действительно, без Роналду борьба наверху у «красно-зеленых» не клеилась. За полтора тайма они не смогли выиграть у французов ни одного единоборства. Правда, для их соперников после матча этот факт служил слабым утешением.

Полтора тайма ослабленной команде противостояло самое мощное нападение чемпионата. Об атакующей тройке трехцветных можно было рассказывать долго. А можно было вообще ничего не говорить, а лишь подсчитать, сколько в предыдущих матчах забили Пайе, Жиру и Гризманн.

Кстати, казалось, что с последним из этой троицы португальцы могут совладать только в том случае, если командируют для его опеки не меньше трех защитников. Или если начнут лупить лучшего бомбардира чемпионата по ногам. Ведь совладать с семеркой французов до этого не мог никто. Даже немцы, в ворота которых Гризманн отгрузил две торпеды.

В финале у Антуана не получилось. Хотя среди хозяев он, пожалуй, был лучшим. Или одним из лучших. Пару-тройку раз после его выходов казалось, что мячу некуда деться, кроме как в ворота «красно-зеленых». Но тут свое слово сказал вратарь португальцев. Без сомнения, Руй Патрисио – первая звезда финального матча. Вместе с ним его партнеры сделали невозможное возможным. Им честь и хвала.

Молчание ягнят

Чем запомнился чемпионат во Франции.

Во-первых, провалом сборной России. Играли без выдумки, без азарта, без нападения. За три встречи горе-форварды не сумели ни разу взять чужие ворота. Два наших гола – на счету защитника и хавбека. По большому счету, нет претензий только к старой гвардии.

По всей видимости, обновленную сборную возглавит Сергей Семак. Решение можно только приветствовать. Главное, чтобы было как можно меньше «опеки» со стороны президента нашего футбольного союза и по совместительству министра спорта. Ведь известно: хотите завалить дело – запустите туда чиновника. В нашем футболе, во всяком случае, получается именно так.

Евро–2016 запомнится появлением на футбольном небосклоне новых симпатичных команд. В первую очередь, Уэльса и Исландии. Последняя – вообще сенсация.

По поводу чемпиона ничего нового сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого. Лучше помолчу. Основное время в шести из своих семи матчей португальцы завершили вничью. Это удручает. От такого результата – как в песне – не спрятаться, не скрыться. Так что о новом европейском лидере речь не идет. Рад за Криштиану Роналду. Наконец-то «бриолиновый король» выиграл титул и со сборной.

