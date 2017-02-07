don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Ситуация

130 тысяч донских школьников приобщились к игре в шахматы

В области реализуется уникальный проект «Шахматный всеобуч»

07 февраля, 16:023 просмотра
Более 130 тысяч учеников начальных классов приобщились к интеллектуальному спорту Фото: admspvoskresenskoe.ru

На Дону в рамках уникального проекта «Шахматный всеобуч» более 130 тысяч учеников начальных классов приобщились к игре в шахматы. Об этом говорили на заседании наблюдательного совета федерации шахмат Ростовской области. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, «Шахматный всеобуч» был запущен в области по инициативе губернатора Василия Голубева в 2012 году. 

«В других регионах сегодня начали запускать аналогичные проекты, но по охвату школьников и получаемой от региональной власти поддержке эти субъекты значительно уступают Ростовской области», - отметил президент областной федерации шахмат Сергей Нестеров. В прошлом году в рамках проекта на курсах повышения квалификации прошли обучение 800 человек. 

На заседании обсудили планы на 2017 год: проведение основных турниров, в числе которых «Мирный атом», «Кубок нижнего Дона», региональные чемпионаты среди детей, женщин, мужчин и ветеранов. Также в текущем году запланированы судейские семинары и мероприятия по подготовке спортсменов. В июле в Таганроге состоятся финальные поединки VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по шахматам.

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиМемориал Владимира ДворковичаШахматыШколы
0000

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансии

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо