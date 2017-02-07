130 тысяч донских школьников приобщились к игре в шахматы

На Дону в рамках уникального проекта «Шахматный всеобуч» более 130 тысяч учеников начальных классов приобщились к игре в шахматы. Об этом говорили на заседании наблюдательного совета федерации шахмат Ростовской области. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, «Шахматный всеобуч» был запущен в области по инициативе губернатора Василия Голубева в 2012 году.

«В других регионах сегодня начали запускать аналогичные проекты, но по охвату школьников и получаемой от региональной власти поддержке эти субъекты значительно уступают Ростовской области», - отметил президент областной федерации шахмат Сергей Нестеров. В прошлом году в рамках проекта на курсах повышения квалификации прошли обучение 800 человек.

На заседании обсудили планы на 2017 год: проведение основных турниров, в числе которых «Мирный атом», «Кубок нижнего Дона», региональные чемпионаты среди детей, женщин, мужчин и ветеранов. Также в текущем году запланированы судейские семинары и мероприятия по подготовке спортсменов. В июле в Таганроге состоятся финальные поединки VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по шахматам.