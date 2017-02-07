В «Службу-112» Ростовской области за сутки поступило 4265 вызовов

В течение суток – с 5 по 6 февраля – в «Службу-112» поступило 4265 вызовов. В 695 случаях потребовалось реагирование экстренных служб спасения. Всего с начала работы в режиме тестовой эксплуатации специалисты «Системы-112» в Ростовской области приняли более 450 тысяч обращений. Реагирование экстренных оперативных служб потребовалось в 60 тысячах случаев.

Как рассказал губернатора Вадим Артемов, «Система-112» будет эксплуатироваться в тестовом режиме до мая 2017 года. В течение этого времени необходимо выявить и устранить недостатки в работе системы, а также изучить ее сильные места. На май, по словам замгубернатора, запланированы государственные испытания структуры.

В Ростовской области «Система-112» создана по решению губернатора Василия Голубева. Система объединяет диспетчерские и экстренные службы, сокращая время реагирования на обращения граждан, происшествия и чрезвычайные происшествия.

Позвонить на единый номер 112 можно с любого телефона.