На заседании комиссии под председательством заместителя губернатора Ростовской области Василия Рудого было принято решение о проведении конкурса для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Общая сумма распределяемых средств составит 7,6 млн рублей.
Социально ориентированные НКО получат 23 субсидии по семи программам, в числе которых проекты по поддержке пожилых и инвалидов, мероприятия по воспитанию молодежи, а также экологические проекты и другие направления.
Подать заявку на участие в конкурсе НКО могут с 13 февраля по 14 марта.
До 80% от предоставленной за счет средств регионального бюджета субсидии социально ориентированные некоммерческие организации могут направить на обучение или подготовку работников и добровольцев, а также на возмещение затрат на арендную плату нежилых помещений.
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