В 2016 году планируется замена 339 лифтов/ Фото: pixabay.com

В 2017 году в Ростовской области планируют осуществить капитальный ремонт различных инженерных систем 1149 многоквартирных домов.

В текущем году капитальному ремонту подлежат инженерные системы 746 домов. Также запланирована замена 339 лифтов. На указанные мероприятия выделено 3 млрд руб., из которых 2,2 млрд руб. – взносы собственников жилья.

Как сообщает управление информационной политики Правительства Ростовской области, капитальный ремонт в многоквартирных домах осуществляется с применением энергоэффективных технологий. При этом при ремонте систем теплоснабжения достигается наибольший эффект: суммарная экономия тепла за прошедший отопительный сезон составила не менее 25%.

В текущем году осуществлена замена 131 системы отопления в многоквартирных домах региона. В 2017 году количество установленных современных систем теплоснабжения планируется удвоить.