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Ситуация

В Ростове отремонтируют инженерные системы 1149 домов

О планах по капитальному ремонту на 2017 года рассказал Сергей Сидаш

28 октября, 15:3685 просмотров
В 2016 году планируется замена 339 лифтов/ Фото: pixabay.com

В 2017 году в Ростовской области планируют осуществить капитальный ремонт различных инженерных систем 1149 многоквартирных домов.

В текущем году капитальному ремонту подлежат инженерные системы 746 домов. Также запланирована замена 339 лифтов. На указанные мероприятия выделено 3 млрд руб., из которых 2,2 млрд руб. – взносы собственников жилья.

Как сообщает управление информационной политики Правительства Ростовской области, капитальный ремонт в многоквартирных домах осуществляется с применением энергоэффективных технологий. При этом при ремонте систем теплоснабжения достигается наибольший эффект: суммарная экономия тепла за прошедший отопительный сезон составила не менее 25%.

В текущем году осуществлена замена 131 системы отопления в многоквартирных домах региона. В 2017 году количество установленных современных систем теплоснабжения планируется удвоить.

Мария Саймон
ТЕГИ#хоРОшиеновостиОтопительный сезонкапитальный ремонт
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