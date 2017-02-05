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Ситуация

Лопырева пообещала сходить на футбол с одним из своих фанатов

Виктория выберет счастливчика среди тех, кто сделает смешной коллаж со Ждуном

05 февраля, 20:3816 просмотров
Фото: instagram Виктории Лопыревой

Популярный Интернет-мем вот уже неделю не сходит с уст у заядлых пользователей соцсетей. Привлек  он и ростовчанку Викторию Лопыреву. Посол ЧМ-2018 выставила на своей страничке в Инстаграм снимок, обработанный в фоторедакторе. На нем она якобы сидит рядом с тем самым Ждуном, который так широко обсуждается в Сети.

Телеведущая под фотографией разместила предложение поучаствовать в конкурсе:

- Повальное увлечение этим персонажем не обошло меня стороной. Больше недели рунет охвачен нашествием нового мема. Его настоящее имя — Homunculus Loxodontus, гибрид насекомого и слона. На самом деле, Ждун — это мягкая скульптура, которая сидит на скамейке перед детской больницей, скрашивая время ожидания маленьких пациентов. Ждем ваших коллажей с нашим участием и с автором лучшего из них я схожу на футбол, - написала Виктория.

Для этого, по слова Лопыревой, нужно придумать и создать коллаж, где будут изображены она сама и Ждун, разместить фото в соцсети и поставить хештеги  #ЖдуНфутбол #ВикаЛопырева #MissV . По ним девушка выберет лучшую картинку, определит победителя и сделает репост, по которому участник и узнает о своей победе.

Конкурс был объявлен сутки назад, за это время в Инстаграм появилось восемь коллажей.

Яна Любаева
ТЕГИШоу-бизнесВиктория Лопырева
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