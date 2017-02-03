На Дону игроков и гостей ЧМ-2018 будут кормить качественно и безопасно. Фото: Правительство Ростовской области

При департаменте потребительского рынка создана специальная рабочая группа, которая будет формировать реестр ресторанов и кафе, где смогут питаться участников и гостей игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает don24, они должны быть расположены в радиусе 100 км от донской столицы.

По словам Ирины Теларовой, директора департамента потребительского рынка Ростовской области, Ростов, Азов и Таганрог - основные города, в которых будут размещаться клиентские группы, поэтому на них возложена особая ответственность за обеспечение качественного, доступного и здорового питания.



«Сегодня перед департаментом стоит задача обеспечить организацию качественных, доступных, безопасных и отвечающих всем требованиям законодательства услуг общественного питания и торговли, чтобы в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону принять на достойном уровне всех гостей нашего региона», - подчеркнула Ирина Теларова.

