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Ситуация

Донские власти проследят за питанием игроков и гостей ЧМ-2018

Оно будет качественным и безопасным

11 марта, 17:5947 просмотров
На Дону игроков и гостей ЧМ-2018 будут кормить качественно и безопасно. Фото: Правительство Ростовской области

При департаменте потребительского рынка создана специальная рабочая группа, которая будет формировать реестр ресторанов и кафе, где смогут питаться участников и гостей игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает don24, они должны быть расположены в радиусе 100 км от донской столицы.

По словам Ирины Теларовой, директора департамента потребительского рынка Ростовской области, Ростов, Азов и Таганрог - основные города, в которых будут размещаться клиентские группы, поэтому на них возложена особая ответственность за обеспечение качественного, доступного и здорового питания.

«Сегодня перед департаментом стоит задача обеспечить организацию качественных, доступных, безопасных и отвечающих всем требованиям законодательства услуг общественного питания и торговли, чтобы в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону принять на достойном уровне всех гостей нашего региона», - подчеркнула Ирина Теларова.

Елена Бондаренко
ТЕМА Подготовка к Чемпионату мира 2018
ТЕГИСделано на ДонуИрина ТелароваАлександр ГребенщиковДепартамент потребительского рынка РОЧемпионат мира по футболу 2018
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