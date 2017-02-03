Один из самых активных участников клуба «КиноРостов» режиссер Андрей Соболь рассказал о своем фильме «Инстамания», показ которого состоялся в Донской государственной публичной библиотеке, поделился планами на будущее и мнением о прошедшем недавно в Ростове II Международном фестивале мотивационного кино Bridge of Arts.
– Андрей, съемки кино – ваша основная деятельность?
– Вообще, по образованию я системный администратор, проще говоря, компьютерщик, однако по факту своим дипломом не пользуюсь и работаю в сфере видеопроизводства. Я уже снял три фильма, еще два в процессе. Я не зацикливаюсь на какой-то определенной тематике, все фильмы разные. К примеру, «Фриланс», снятый в 2013 году, рассказывает о проблеме организации времени у тех, кто предпочитает работать удаленно; «Инстамания», которую я закончил в прошлом году, – о современных ценностях, или, скорее, об их отсутствии. Один из самых свежих – это фильм «Бесконечное лето», снятый в этом году. Он о том, что всем дается второй шанс. Еще две работы – не мои авторские, там я только оператор и монтажер. Это фильмы «Вчерашний билет» режиссера Алены Шевцовой и детский «Пойдем купаться» Ивана Виноградова-Ивановского.
– Кто обычно принимает участие в ваших фильмах и кто их финансирует?
– Я стараюсь привлекать в проект кого-то с опытом, но это не решающий фактор. В основном через знакомых ищу актеров на конкретные роли, чтобы по типажу подходили. Ну а финансирования как такового нет. Есть моменты, когда кто-то по бартеру предоставляет, например, локацию для съемок. С инвесторами, готовыми значительно вложиться в проект, я еще не работал. Так что все из своего кармана, или же иногда друзья помогают. Удовольствие это всегда было недешевым, но лично я обычно снимаю любительское кино, где бюджет редко переваливал за 1000 рублей. О том, насколько это влияет на качество конечного продукта, судить уже, наверное, не мне, а зрителю или более опытным кинематографистам.
– Какие темы для современного кино считаете самыми актуальными?
– Всегда хорошо «заходили» темы остросоциальные. Лично я социальное кино люблю, но и перебарщивать с ним нельзя. Хорошо бы восстановить из пепла жанр комедии, потому что отдыхать тоже надо, блокбастеры надоедают.
– Что обычно читаете, смотрите для вдохновения?
– Смотрю громкие блокбастеры для отдыха и периодически фильмы посерьезнее, в том числе победителей разных фестивалей. Очень достойные работы попадаются, на которые хочется равняться. Читаю в основном технические статьи, на художественную литературу времени нет, к сожалению. Но вообще в последнее время Сергей Лукьяненко мне пришелся по вкусу.
– С кем из известных актеров, режиссеров хотелось бы познакомиться? На кого хотелось бы равняться?
– Из режиссеров, пожалуй, интересует Кристофер Нолан («Бэтмен: Начало», «Интерстеллар». – Прим. ред.) Его уровень впечатляет, хотел бы я до него дорасти. Еще восхищают работы ростовчанина Максима Капли. С ним мы довольно часто общаемся, недавно виделись на фестивале Bridge of Arts, где я представлял свой фильм.
– Расскажите об участии в Bridge of Arts.
– Да, я параллельно отправил заявки на Bridge of Arts и на конкурс «КиноКит», представив «Инстаманию». На «Бридже» я получил стандартный диплом участника программы специальных показов «Ростов вдохновляет!», а на «КиноКите» – диплом в номинации «За авторскую разработку темы, связанной с проблемами техногенной цивилизации».
Хочу сказать о Bridge of Arts: этот фестиваль полезен многим киношникам. Они могут общаться друг с другом и с более именитыми коллегами. Обмен опытом, возможность наладить связи и себя показать, в конце концов, – этого Ростову точно не хватало. Фестивали, вообще, в принципе нужны, так как для многих это основная возможность показать фильм, потому что Интернетом надо уметь пользоваться и далеко не все авторы могут грамотно пиарить свою работу в Сети. Поэтому по старинке идут на фестивали. Равно как и зрители, которым не надо искать информацию о свежих фильмах, – они просто идут на фестиваль, где все уже готово.
– Чего еще, на ваш взгляд, не хватает ростовским киношникам для успеха?
– Выхода на конечного зрителя. Вот все проводят кастинги, снимают кино, а дальше что? Выложил ты на YouTube фильм или отправил на местный кинофестиваль, а что потом? Нет эффективного, простого и доступного инструмента для информирования населения. В большом кино есть массированная реклама по ТВ, в Интернете и, конечно же, в самих кинотеатрах, а у нас, любителей, по сути, есть только Интернет. Но простой человек не хочет заморачиваться поиском информации, ему лень тратить время и вникать в суть вопроса, ему надо, чтобы он открыл афишу и увидел, что в кинотеатре поблизости показывают прикольный фильм. Вот нам не хватает именно информационной поддержки на постоянной основе. Чтобы простые люди могли легко и просто узнавать, что сегодня вечером в Публичной библиотеке премьера нового авторского фильма. А уж в Интернете затеряться проще простого. Мой фильм «Инстамания» просто «заблудился» среди кучи кинопабликов, прежде чем его заметили год спустя и начали активно принимать на фестивали и ТВ.
– Кого бы вы выделили из кинематографистов в Ростове?
– Максима Фащенко с его сталкерской трилогией. Это пример того, что можно сделать, имея сравнительно небольшой бюджет. Артем Ткаченко меня заинтересовал своим фильмом «Точка бифуркации», ну и, конечно же, Максим Капля меня поразил фильмом «Приглашение в кино», и мне очень интересно посмотреть, что же он покажет в следующий раз.
– «Инстаманию», как и многие другие фильмы местных кинематографистов, показали в «публичке». Как проходят просмотры фильма в «КиноРостове»?
– После просмотра фильма к зрителям выходит автор и его команда, они рассказывают о себе, о фильме. Зрители тем временем заполняют анкеты, где оценивают фильм и пишут анонимные комментарии, а дальше уже происходит диалог в формате «вопрос – ответ». Позже аналитический отдел клуба компонует мнения и в виде инфографики обнародует в официальной группе в соцсети.
Текст: Ксения Лукьянова
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