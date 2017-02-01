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Событие

На Дону состоится Форум работающей молодежи

Впервые в области проведут конкурс «Сделали сами»

01 февраля, 17:133 просмотра
На Дону проведут конкурс "Сделали сами" и Форум работающей молодежи Фото: vk.com

В марте в Ростовской области пройдет Форум работающей молодежи, к участию в котором приглашаются молодые люди, занятые на предприятиях и в фермерских хозяйствах. Также принять участие в мероприятии могут студенты вузов и ссузов. Участникам помогут с трудоустройством, расскажут о требованиях рынка труда и подскажут пути решения наиболее актуальных проблем. Планируется, что участие в форуме примут более 500 человек.

Кроме того в 2017 году в Ростовской области впервые пройдет конкурс «Сделали сами». Принять участие в одной из номинаций конкурса - «Столярное дело», «Металлообработка» и «Пищевая промышленность» - смогут учащиеся ссузов в возрасте от 14 о 30 лет. Муниципальный этап конкурса продлиться с февраля по август. Отбор лучших проектов состоится в сентябре – октябре 2017 года. 

 «Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, которые востребованы на рынке труда. Также он позволит оценить уровень подготовки ребят, повысит их интерес к своей специальности», - рассказал председатель комитета по молодежной политике РО Владимир Бабин

Мария Саймон
ТЕГИссузыконкурсыфорумыВладимир Бабин
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