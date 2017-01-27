На совещании в администрации Ростова рассмотрели проект реконструкции пляжной зоны, которая расположена в левобережной части города. На сегодняшний день представленный документ нуждается в доработке. В частности, проект должен предусматривать возможность поэтапной реализации: постепенный ввод объектов в эксплуатацию позволит избежать длительного ожидания полного завершения работ.

Реконструкция пляжной зоны в левобережной части Ростова предусмотрена планом подготовки к ЧМ–2018. На левом берегу оборудуют площадки для занятий различными видами спорта, велодорожки и парковую зону. Большое внимание будут уделено логистике движения транспортных и пешеходных потоков. Так, чтобы сделать зону доступной для маломобильных групп населения, для спуска с пешеходной зоны Ворошиловского моста планируют установить лифты. Безопасность и комфорт передвижения людей в левобережной зоне обеспечат пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта и светофоры.

Отдельное внимание уделят оборудованию пространства перед «Ростов Ареной»: в «приемном месте», куда будут выходить зрители со стадиона, не должно возникать столпотворения.