Участницы проекта в Ростове-на-Дону. Фото: официальная страница проекта «Окрыленные мечтой» «ВКонтакте»

Согласно статистике, каждый десятый в Ростовской области – человек с ограниченными возможностями (370 тыс. из 4 млн чел.). Что мы знаем о них? Для большинства – это нуждающиеся граждане, способные приносить обществу только лишние траты. Но у «медали» есть другая сторона. Как раз ее демонстрирует фотопроект москвички Дарьи Кузнецовой «Окрыленные мечтой». Его цель – социальный эксперимент, разрушающий привычные стереотипы общества об инвалидах. Его героини – девушки-колясочницы, которых привыкли считать слабыми и беззащитными, которых относят к категории людей с ограниченными возможностями. Вопреки всему они решили доказать свою силу – но не внешнюю, физическую, а внутреннюю, духовную. Создали проект «Окрыленные мечтой», и у каждой из них за спиной действительно выросли крылья, которые каждая выстрадала и заслужила. Крылья – не просто атрибут съемок, они настоящие, живые, просто раньше были не видны, говорят участницы проекта. И в этой фотосессии крыльям выпал уникальный шанс явить себя миру. Окрыленные мечтой героини проекта стали словно выше всего земного, выше проблем, сильнее реальности.



Среди участниц проекта – журналист и ведущая телеканала «Дождь» Евгения Воскобойникова, генеральный секретарь Федерации паралимпийского фехтования Ксения Овсянникова, певица Юлия Самойлова, бизнес-леди Анна Денисова, сотрудник журнала Forbes Александра Косорукова, руководитель программ по работе с молодежью Мария Генделева и многие другие. Фотопроект стартовал в Москве в декабре 2015 года и уже летом получил продолжение: в августе состоялись съемки новых героинь в Йошкар-Оле, а в сентябре организаторы проекта приехали в Ростов-на-Дону. Сильные духом ростовские красавицы до глубины души потрясли Дарью Кузнецову, и ее пресс-конференция в «Дон-Плазе» была больше похожа на исповедь.



– Наши героини – удивительные девушки с потрясающими жизненными историями, – призналась Дарья. – Но раньше, до травмы, я ничего не знала о людях с инвалидностью. Мне было 19 лет. Я училась в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики на факультете кибернетики, строила грандиозные карьерные планы, собиралась работать в корпорации Intel. Моя жизнь была настолько насыщенна, что после автокатастрофы, в которую я попала, мне показалось, что она остановилась. У меня был дикий стресс, я не знала, что делать дальше, и подумать не могла, что на инвалидной коляске моя жизнь станет еще активнее. Дарья поняла, что кто-то из ее товарищей реализовался в бизнесе, кто-то в спорте, кто-то в творчестве, а кто-то – просто отличный семьянин. И девушке захотелось, чтобы общество тоже увидело это, – так началось ее увлечение фотографией.



Сейчас Дарья Кузнецова – известный общественный деятель, руководитель интеграционного клуба «Преодоление». С 2012 по 2014 годы работала ведущей и автором программы «Преодоление» на канале «Инва Медиа ТВ». Сейчас является оператором массовых программ в «Индустрии гражданских инициатив», директором социальных программ в Российском фонде развития дополнительного профессионального образования. Дарья – куратор более 40 проектов для инвалидов, в том числе по паралимпийским видам спорта: «Мототерапия», «Картинг без границ», «Объективное мнение» и др. Организатор более 300 благотворительных мероприятий, акций, концертов, выставок, а также организатор массовых спортивных соревнований для инвалидов совместно с Правительством Москвы, департаментом физической культуры и спорта. Лауреат премии «Продукт года» в 2010 году в области социальных проектов, лауреат премии «Планета Добра» в 2015 году. Участница международной конференции «Диалог Евросоюз – СНГ» в Дюссельдорфе с 2013 года. Эксперт молодежного форума «Машук». Член молодежного парламента Москвы... Всех достижений и не перечислишь. А еще она первая девушка-байкер с инвалидностью (освоила езду на трицикле в байк-клубе «Три колеса»), чемпионка Европы по настольному футболу 2012 года. Играет на этнических и экзотических музыкальных инструментах в группе PreoDrum, которая в 2016 году завоевала Гран-при на международном конкурсе Fiestalonia в Италии. Недавно Дарья Кузнецова снялась в клипе певицы Maksim «Я буду жить».

В Ростов Дарью пригласили активистки Янина Серенко и Мария Гетман, ставшие впоследствии координаторами проекта. «Окрыленные мечтой» нашли поддержку у неравнодушных ростовчан: территорию для съемок на безвозмездной основе предоставил парк-отель «Высокий берег», проживание и зал для пресс-конференции – конгресс-отель «Дон-Плаза». Во время съемок с участницами проекта на благотворительной основе работали профессиональные визажисты Кристина Горбачева, Лариса Губачева и Мария Щербакова, а также парикмахер Алена Кадакова. Вечерние платья, украшения и аксессуары любезно предоставили шоу-рум Fashion Look, Ася Румович, Анастасия Янковская и Юлия Чернышева. Главный атрибут съемки – белоснежные крылья – принадлежат Алене Викленко, которая тоже с радостью согласилась поддержать проект. – В интернете мы увидели очень красивые фотографии москвичек на инвалидных колясках и решили пригласить Дарью Кузнецову в Ростов, – рассказала корреспонденту «Молота» координатор и участница проекта Янина Серенко. – Она очень светлый и позитивный человек. Дарья поставила перед собой большую задачу – на живом примере показать сильных людей и оставить в прошлом обидное определение слова инвалид как «лишнего» в обществе человека. Создав «Окрыленных мечтой», она подарила нам и миру настоящий росток позитива и порыва к действию.

– Травму я получила пять лет назад, вот как раз третьего сентября, можно сказать, был первый юбилей, – продолжает Янина. – Это была автомобильная авария, мы ехали со свадьбы подруги, я сидела сзади, а водитель был нетрезв. Никого никогда не винила, ведь в машину я села сама, это было мое личное решение, и никто, кроме меня, в этой трагедии не виноват. Первое время физически и эмоционально было очень тяжело, никуда не выходила. Но постепенно у меня появились друзья на инвалидных колясках с ограниченными возможностями здоровья. Они потянули меня в спорт. Сейчас Яна занимается лечебной физкультурой и бегом на колясках. В мае на международном забеге Wings for life в Коломне она заняла первое место среди девушек, а 10 сентября в Ростове приняла участие в донском марафоне, посвященном Дню города. Она постоянно придумывает что-то новое и интересное: например, в подарок своим подругам к 8 Марта она организовала фотосессию, чтобы показать им, что инвалидное кресло не мешает быть женственной и нужно двигаться вперед, а не унывать и не впадать в депрессию.



















В Ростове Дарья Кузнецова фотографировала семь «ангелов», которые съехались в парк-отель «Высокий берег» со всех уголков Ростовской области. Кроме Янины Серенко в проекте приняли участие певица и дизайнер Яна Кульковая, программист Александра Рудакова, педагог и создатель волонтерского движения Татьяна Аракчеева, студентка и мастер декупажа София Тахтамышева, художница Анастасия Морозова и помощник руководителя интернет-магазина Danish Store, помощник дизайнера Ольги Левичевой Мария Гетман. Все девушки успешны, позитивны и вдохновляют окружающих не опускать руки и всегда идти вперед к своим мечтам и победам. После успеха «Окрыленных мечтой» стало ясно, что общество остро нуждается в таком сильном и положительном проекте. А это значит, что «Окрыленные мечтой» будут продолжать жить, любить, творить и радовать собой окружающих. Стремительно набирает популярность и официальный клип социального фотопроекта, который исполнила группа «ДНК» («Друзья на колесах»).

