Полвека назад о белокалитвинском «Труде» узнала вся страна. Футбольная команда из небольшого города на Дону стала обладателем Кубка СССР для коллективов физической культуры (КФК).

Через семь лет белокалитвинские футболисты повторили свой успех, завоевав почетный приз во второй раз.

Что такое Кубок СССР для КФК?

Турнир ведет свое начало с 1957 года. До этого футбольные команды, созданные на заводах и фабриках, выступали в Кубке СССР.

Но в 1957-м провели реформу, и к союзному Кубку стали допускать лишь команды мастеров. Для команд КФК был организован отдельный турнир.

Кубок СССР среди команд коллективов физкультуры еще называли «Кубком миллионов». На начальном этапе в борьбу вступали 45–50 тысяч команд. Трофей разыгрывался по многоступенчатой системе. Соискателям приза нужно было успешно выступить вначале на областном и зональном уровне, затем в республиканских соревнованиях. Победители выходили во Всесоюзный турнир. Последний «физкультурный» Кубок состоялся в 1991 году.

Круг почета

О кубковых победах белокалитвинцев «Молоту» рассказал тренер местной ДЮСШ Леонид Морозов, летописец «Труда», собравший уникальную коллекцию материалов о команде.

Итак, 1964 год. Он стал самым удачным для футболистов Белой Калитвы. Команда начала сезон с победы в Кубке «Заветы Ильича». Потом в острейшей дуэли с таганрогской «Радугой» стала обладательницей Кубка газеты «Молот». Выиграла Кубок Северного Кавказа. Главное событие сезона – успех в Кубке СССР.

Победа, после которой о донской команде заговорила страна, была не последней в сезоне. Глубокой осенью футболисты «Труда» завоевали Кубок РСФСР, одержав в финальной части турнира четыре победы в четырех матчах... Пять кубков за сезон – рекорд на все времена?

Но вернемся к главному событию. Заключительный этап розыгрыша Кубка 1964 года проходил в Калининграде. Вместе с «Трудом» в финальной пульке играли «Торпедо» из Казахстана, «Нарочь» из Белоруссии и московское «Динамо–3». На подступах к финалу наша команда обыграла запорожский «Титан», обладателя Кубка Армении ереванский «Спартак» и «Восток» из Баку.

Пульку наши футболисты открыли встречей с динамовцами. И на 14-й минуте повели в счете. Гол забил капитан «Труда» Анатолий Карпенко. После перерыва москвичи пошли в атаку, но отлично играл вратарь дончан Анатолий Суслов. В конце игры «бело-голубым» все-таки удалось сравнять счет.

Затем «Труд» победил казахстанцев – 2:0 и мирно разошелся с «Нарочью». Набрав четыре очка, донская команда завоевала заветный Кубок. Динамовцы отстали на очко.

Тренировал победителей Александр Григорьев. За победу игрокам «Труда» были присвоены звания мастеров спорта. А также купили футболистам спортивные костюмы.

Покер Позюбана

Через семь лет белокалитвинцы вновь совершили круг почета с Кубком в руках. Круг был сделан по стадиону в Каменске. Именно там прошла финальная встреча.

На пути к финалу белокалитвинцам пришлось нелегко. Им противостояли сильные коллективы – «Пищевик» из молдавских Бендер и столичные «Фили». Памятным оказался полуфинал с рижским ВЭФом — командой знаменитого радиозавода. «Труд» выиграл 4:1. а все четыре наших гола забил полузащитник Владимир Позюбан.

В финале соперниками нашей команды были футболисты «Цветмета» из украинского Артемовска. Матч проходил остро и зрелищно. В составе белокалитвинцев на поле вышли четыре обладателя Кубка СССР 1964 года: вратарь Анатолий Суслов, защитник Геннадий Андреев, полузащитник Иван Мацынин, нападающий Анатолий Карпенко.

Исход встречи решил гол, забитый на восьмой минуте 18-летним нападающим «Труда» Анатолием Быковым. С этого турнира началась славная футбольная биография грозного бомбардира, впоследствии одного из лучших форвардов «Ростсельмаша». В настоящее время Анатолий Быков – тренер детско-юношеской футбольной школы своего родного города.

Это была вторая победа команды из Белой Калитвы на всесоюзной арене. Вместе с игроками успех праздновали тренеры Виктор Трофимов и Михаил Мамедов. В отличие от предыдущего успеха на этот раз победителям присвоили звания кандидатов в мастера спорта.