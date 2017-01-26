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Событие

Футболисты из Белой Калитвы – как о них узнала вся страна

Команда из Белой Калитвы 52 года назад впервые выиграла Кубок СССР

08 октября, 19:215249 просмотров
Кубок СССР, 1964 г, Калининград Фото: архив Леонида Морозова

Полвека назад о белокалитвинском «Труде» узнала вся страна. Футбольная команда из небольшого города на Дону стала обладателем Кубка СССР для коллективов физической культуры (КФК).

Через семь лет белокалитвинские футболисты повторили свой успех, завоевав почетный приз во второй раз.

Что такое Кубок СССР для КФК?

Турнир ведет свое начало с 1957 года. До этого футбольные команды, созданные на заводах и фабриках, выступали в Кубке СССР.

Но в 1957-м провели реформу, и к союзному Кубку стали допускать лишь команды мастеров. Для команд КФК был организован отдельный турнир.

Кубок СССР среди команд коллективов физкультуры еще называли «Кубком миллионов». На начальном этапе в борьбу вступали 45–50 тысяч команд. Трофей разыгрывался по многоступенчатой системе. Соискателям приза нужно было успешно выступить вначале на областном и зональном уровне, затем в республиканских соревнованиях. Победители выходили во Всесоюзный турнир. Последний «физкультурный» Кубок состоялся в 1991 году.

Круг почета

О кубковых победах белокалитвинцев «Молоту» рассказал тренер местной ДЮСШ Леонид Морозов, летописец «Труда», собравший уникальную коллекцию материалов о команде. 

Итак, 1964 год. Он стал самым удачным для футболистов Белой Калитвы. Команда начала сезон с победы в Кубке «Заветы Ильича». Потом в острейшей дуэли с таганрогской «Радугой» стала обладательницей Кубка газеты «Молот». Выиграла Кубок Северного Кавказа. Главное событие сезона – успех в Кубке СССР. 

Победа, после которой о донской команде заговорила страна, была не последней в сезоне. Глубокой осенью футболисты «Труда» завоевали Кубок РСФСР, одержав в финальной части турнира четыре победы в четырех матчах... Пять кубков за сезон – рекорд на все времена?

Но вернемся к главному событию. Заключительный этап розыгрыша Кубка 1964 года проходил в Калининграде. Вместе с «Трудом» в финальной пульке играли «Торпедо» из Казахстана, «Нарочь» из Белоруссии и московское «Динамо–3». На подступах к финалу наша команда обыграла запорожский «Титан», обладателя Кубка Армении ереванский «Спартак» и «Восток» из Баку.

Пульку наши футболисты открыли встречей с динамовцами. И на 14-й минуте повели в счете. Гол забил капитан «Труда» Анатолий Карпенко. После перерыва москвичи пошли в атаку, но отлично играл вратарь дончан Анатолий Суслов. В конце игры «бело-голубым» все-таки удалось сравнять счет.

Затем «Труд» победил казахстанцев – 2:0 и мирно разошелся с «Нарочью». Набрав четыре очка, донская команда завоевала заветный Кубок. Динамовцы отстали на очко.

Тренировал победителей Александр Григорьев. За победу игрокам «Труда» были присвоены звания мастеров спорта. А также купили футболистам спортивные костюмы.

Покер Позюбана

Через семь лет белокалитвинцы вновь совершили круг почета с Кубком в руках. Круг был сделан по стадиону в Каменске. Именно там прошла финальная встреча.

На пути к финалу белокалитвинцам пришлось нелегко. Им противостояли сильные коллективы – «Пищевик» из молдавских Бендер и столичные «Фили». Памятным оказался полуфинал с рижским ВЭФом — командой знаменитого радиозавода. «Труд» выиграл 4:1. а все четыре наших гола забил полузащитник Владимир Позюбан.

В финале соперниками нашей команды были футболисты «Цветмета» из украинского Артемовска. Матч проходил остро и зрелищно. В составе белокалитвинцев на поле вышли четыре обладателя Кубка СССР 1964 года: вратарь Анатолий Суслов, защитник Геннадий Андреев, полузащитник Иван Мацынин, нападающий Анатолий Карпенко.

Исход встречи решил гол, забитый на восьмой минуте 18-летним нападающим «Труда» Анатолием Быковым. С этого турнира началась славная футбольная биография грозного бомбардира, впоследствии одного из лучших форвардов «Ростсельмаша». В настоящее время Анатолий Быков – тренер детско-юношеской футбольной школы своего родного города.

Это была вторая победа команды из Белой Калитвы на всесоюзной арене. Вместе с игроками успех праздновали тренеры Виктор Трофимов и Михаил Мамедов. В отличие от предыдущего успеха на этот раз победителям присвоили звания кандидатов в мастера спорта.

Говорят обладатели Кубка

Мои собеседники – уважаемые в Калитве люди. Это кумиры местных мальчишек, обладатели Кубка СССР 1964 и 1971 годов Анатолий Суслов, Владимир Позюбан, Александр Голосий и Анатолий Быков.

Анатолий Суслов, вратарь: 

– Болельщики со стажем до сих пор вспоминают наши победы. Полвека прошло, а события той поры перед глазами, как будто вчера играли... На матчи в другие города мы ездили на стареньком ЛАЗе. На нем, считай, весь Союз исколесили. Даже по Военно-Грузинской дороге «марш-бросок» совершили.

В те годы стадион «Труд» на матчах был переполнен. Приходили болеть семьями. Особый ажиотаж царил, когда встречались с командой из Красного Сулина. Футбол был праздником для всего города. Болели за нас страстно, но без теперешнего мата. А мы выходили на поле только побеждать. Понятия «нас устраивает ничья» не существовало.

Когда играли в финале Кубка в 1964-м, Белая Калитва жила футболом. Возле стадиона на асфальте болельщики расчертили мелом таблицу и заносили в нее результаты наших матчей в Калининграде.

Когда возвращались, в Лихой нас встречал духовой оркестр и «почетный эскорт» автомобилей. Как героев. Местные жители оторопели от такого переполоха. Одна старушка на станции, помню, все вопрошала: «И где же, сынки, вы воевали?»

От автора

Листая подшивку «Молота», обнаружил отчет о победе белокалитвинцев в финале 1971 года. Автор – судья республиканской категории Аркадий Бабужьян.

Рассказывая о команде, он писал: «Все игроки «Труда» трудятся на заводе, посвящая спорту часы своего досуга».

Хочу уточнить. Автор погрешил против истины. В то время по-иному было нельзя. Никто из футболистов на заводе не работал. Они только числились в разных цехах. Их работой было тренироваться и играть. Такое практиковалось по всей стране.

Получали заводские футболисты 140 рублей в месяц плюс 15 рублей премии за победу. Рабочие-металлурги зарабатывали столько же.

Посмотрите, куда ездили белокалитвинцы на кубковые матчи. География – практически весь Советский Союз: Армения, Украина, Баку, Калининград. Разве можно было совмещать поездки с работой у станка?

Но разве можно было во всеуслышание объявить, что парни получают деньги за то, что играют в футбол? Ведь в СССР профессионального спорта не было и быть не могло! Об этом с высоких трибун вещали все партийцы – от инструктора райкома до генсека.

Периодически в стране проходили кампании по борьбе с «негативными явлениями». Одна их таких кампаний катком прошлась по белокалитвинской команде. Было это в 1980-х. В одной из центральных газет появился материал о том, что заводские футболисты в цехах бывают только в дни зарплаты. Как водится, были «приняты меры».

Кажется, от этих «мер» футбол в Белой Калитве не отошел до сих пор.

«В «Труде» играли не только местные. Приглашали игроков со стороны. В составе были москвичи, ростовчане, целая диаспора из Азербайджана. Тем, кто подходил команде, давали квартиру, устраивали на завод. Через три месяца новичок получал прописку», -
рассказывает  полузащитник «Труда» Владимир Позюбан.

По словам моих собеседников, огромная роль в создании и становлении коллектива принадлежала тогдашнему директору БКМЗ Александру Александровичу Черняеву.

«Это был настоящий фанат футбола. Благодаря ему появилась наша команда. Без него не было бы и стадиона в Калитве. Матчи здесь проходили при электрическом освещении. Такого в области больше не было нигде. Приезжающие команды удивлялись: а почему матч начнется вечером? Будем играть по темноте? А когда врубали свет, долго не могли прийти в себя от удивления, - продолжает нападающий Александр Голосий. - Черняева в Белую Калитву перевели с Урала. Там он тоже возглавлял завод. И тоже создал футбольную команду. Как-то уехал с ней на матч в другой город. А тут на нагрянула комиссия из Москвы. Ему звонят: срочно возвращайтесь! А он: как же я ребят брошу? Посмотрю матч и приеду. Уволили его. Оттуда он к нам и приехал. Ни одного матча не пропускал, был частым гостем в раздевалке».

Юрий Соколов
ТЕГИГазета «Молот»«Молоту» - 100 летЛеонид МорозовИсторияФутболБелая КалитваКубок газеты "Молот"
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Комментарии (6)

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АНАТОЛИЙ ЖВАКИН
11.10.2016
Всех благ кто игра, играет и будет играть!!!
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АНАТОЛИЙ ЖВАКИН
11.10.2016
ВОЛОДЯ я с тобой полностью согласен!!!
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АНАТОЛИЙ ЖВАКИН
11.10.2016
Всех благ кто игра, играет и будет играть!!!
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АНАТОЛИЙ ЖВАКИН
11.10.2016
ВОЛОДЯ я с тобой полностью согласен!!!
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Леншин Владимир
11.10.2016
Помню-как вчера..,а было более 50 лет назад..Спасибо леонид!
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Леншин Владимир
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Как будто окунулся в т время! ,а все происходило на глазах 50 и более лет назад... Спасибо Леонид!
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А.Кеворков
09.10.2016
И никакие газомиллеры не смогут сломать, вернее купить, Донской футбол!
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А.Кеворков
09.10.2016
Юра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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