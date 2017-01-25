Сегодня футболисты «Ростова» вылетают в турецкий Белек. Здесь с 25 января по 6 февраля пройдет второй предсезонный сбор.

Прямо как «Спарта»

В Белеке, естественно, больше внимания будет уделено игровой практике. Ведь уже через три недели предстоит первая встреча с пражской «Спартой» в 1/8 финала Лиги Европы.

В отличие от первого сбора в Эмиратах, где наши провели два спарринга, в Турции команда сыграет четыре контрольных матча: с «Аустрией», «Жилиной», «Локомотивом» из Пловдива и норвежским «Тромсе». Норвежцы, кстати, – старые знакомцы: в предыдущие годы не раз сходились с ростовчанами на зимних сборах.

Утверждают, что соперники в контрольных матчах в Турции подбирались не абы как. Эксперты отмечают, что «Жилина» и особенно «Аустрия» по манере игры весьма напоминают «Спарту». Такие же быстрые и жесткие команды, предпочитающие скоростной и атлетичный футбол.

Так никто и не сомневался, что соперники выбраны с учетом противостояния с пражанами. Вполне естественно, что Курбан Бердыев к выбору спаррингов подходил осознанно, держа в уме особенности игры оппонентов по евротурниру.

Задачи Белека

Далеко идущих выводов из двух побед на первом сборе делать, конечно, не стоит. В Эмиратах команда играла под нагрузками, в состав вводились новички, кое-кто из игроков основы не выходил на поле и т. д. То есть обычная предсезонная рутина.

А вот начинающийся сегодня турецкий сбор приобретает особое значение ввиду необычно раннего начала официальных игр. В Белеке тренерский штаб будет решать несколько ключевых задач. Сбор станет важнейшим с точки зрения набора формы, наигрывания игровых связей и определения состава.

Хотя, судя по всему, состав останется таким же, как в прошлом году. Впрочем, трансферное окно еще не закрыто, так что уходы и приходы игроков весьма вероятны

По-прежнему неясна ситуация с Кристианом Нобоа, которого обхаживает «Зенит». Принял ли окончательное решение Сесар Навас, ранее заявивший о намерении воссоединиться с семьей на родине? Верны ли слухи о переходе в «Ростов» литовского защитника?

На эти и другие вопросы даст ответ второй сбор. В новобранцах у нас пока числится только лучший бомбардир в истории харьковского «Металлиста» Марко Девич, в прошлом году впавший в немилость у руководства казанского «Рубина».

Найдите место Саиду

Отдельная история – дальнейшая судьба полузащитника Саида Эззатоллахи.

Напомним, что прежнее соглашение иранца с «Ростовом» истекло в декабре. Нового контракта Саид пока не подписывал. Не было легионера и на сборе в Эмиратах.

На днях Мехди Хагитали, агент Эззатоллахи, заявил, что, несмотря на неподписанный контракт, его клиент хочет остаться в клубе и собирается примкнуть к команде в Турции.

«Контракта у Саида пока нет, – сказал Хагитали. – Он пропустил первый сбор, но на втором в Турции присоединится к партнерам. Мы находимся в процессе переговоров о новом контракте с руководством «Ростова». Взаимное желание у сторон есть, думаю, вскоре вопрос будет решен. Саид хочет остаться в клубе».

Ранее 20-летний хавбек сборной Ирана говорил, что недоволен своим положением в команде. Речь шла о том, что Саиду предоставляют мало игрового времени. Может, иранец еще не решил, останется ли он в «Ростове»?

Соблазны для Нобоа

Конечно, деталей переговоров мы не знаем. Не думаю, что главной темой стала сумма нового контракта. Речь, скорее всего, идет о том самом «игровом времени». Нелегкий момент, надо полагать.

Средняя линия в команде укомплектована, в ней собраны опытные, понимающие друг друга с полуслова футболисты, уходить никто не собирается. Куда пристроить Саида? Пообещать ему, что с февраля он будет играть по тайму, а не как осенью, – по четверть часа? Так на переговорах не делается.

И вот тут есть один нюанс. Судьба иранского легионера во многом зависит от от будущего Кристиана Нобоа. Как известно, «Зенит» предложил эквадорцу соглашение на 2,5 года. Если Нобоа уйдет, Саид Эззатоллахи, не исключено, займет место эквадорца.

Погода в доме

Третьего сбора по понятным причинам в этом сезоне не будет. Оставшуюся до матча со «Спартой» неделю наши футболисты будут тренироваться дома.

Какая погода установится в Ростове в день встречи с пражанами? Синоптики так далеко не заглядывают. А если заглядывают, то их прогноз мало чем отличается от нашего с вами. Ничего удивительного, если 16 февраля подует так «любимый» ростовчанами восточный ветер, снег покроет дороги, а болельщикам придется брать с собой на стадион одеяла, меховые шапки и другие согревающие средства.