Татьяна Котова Фото: Facebook.com

Сегодня, 25 января, в России отмечается День российского студентчества или, как его еще принято называть, Татьянин день. «Молот» сделал подборку самых известных Татьян нашего региона, знакомых, пожалуй, каждому жителю области и даже многим россиянам.

Политика Татьяна Быковская, хоть и не является коренной ростовчанкой (она родилась 17 января 1963 года в Калининграде), известна каждому, так как с 2004 года является министром здравоохранения Ростовской области. До этого она работала медсестрой в скорой, а по окончании мединститута, преподавала в медицинском училище повышения квалификации средних медработников в Новошахтинске. Далее Татьяна Юрьевна перешла на должность врача-гигиениста в Багаевский центр госсанэпиднадзора. После получения экономического образования, будущий министр была первым замом исполнительного директора РОФОМСа.

К слову, родители Татьяны Быковской также работали в медицинской сфере. Отец был хирургом, а мать — около 10 лет трудилась в скорой помощи.

Татьяна Быковская – кандидат медицинских наук и обладатель многих наград, в том числе наградами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Бизнес Татьяна Шишкина родилась в Ростове 22 апреля 1970 года. Предприниматель и инвестор, ростовская бизнес-леди, владелица крупного центра по продаже товаров для ремонта «ХДМ Юг» – не раз ее отмечали, как самую успешную женщину Ростова-на-Дону. На данный момент в подчинении Татьяны более пятисот человек. Свой бизнес Шишкина строила более 20 лет, начиная с небольшого магазинчика. С 2015 года Татьяна является общественным советником главы администрации Ростова. В начале 2016 года она выкупила здание бывшей гостиницы «Московская», чтобы построить на ее месте торгово-развлекательный комплекс, а немногим позже приобрела ОАО «Издательство «Молот».

Искусство Народная артистка, актриса театра Татьяна Шкрабак России родилась 11 октября, в 1970 году окончила Саратовское театральное училище, и вот уже 39 лет служит в театре Максима Горького. Зрители полюбили ее за самые разные роли: это и Мадлен из булгаковского «Кабале святош», и Катарина из шекспировского «Укрощения строптивой», и госпожа Вальтер из «Милого друга» Мопассана, и, конечно же, Бабуня из «Тихого Дона» Шолохова.

Спорт Батайчанка Татьяна Белобородова (до замужества Лысенко) родилась 9 октября 1983 года. Свою спортивную карьеру (метание молота) она начала в 2002 году, за это время Татьяна завоевала на Чемпионатах мира бронзу (в Хельсинки, 2005 год), два золота (Тэгу, 2011 год; Москва, 2013 год), а также серебро на Чемпионате Европы в Барселоне в 2010 году, золото — в Гетеборге в 2006 году. Татьяна – рекордсменка России и экс-рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта России.