На еженедельном планерном совещании в администрации города Азова состоялась презентация новых площадок для сбора ТБО, которые соответствуют всем правилам благоустройства.

При разработке проекта новых площадок сотрудники отдела архитектуры учитывали все недостатки, характерные для используемых в городе площадок ТБО. Так, ограждения для новых площадок планируют выполнять из прочного материала, который не будет деформироваться от соприкосновения с ковшом мусороуборочной техники. Площадки могут быть открытыми и оборудованными крышей. При весе около 3 тонн, площадки ТБО сделают мобильнымы: на установку перевезенного на другое место комплекса понадобится не более часа.

На основе чертежей начато изготовление пилотных вариантов площадок для двух контейнеров, которые также планируют изготавливать из антивандальных материалов.

Кроме того, каждую площадку ТБО планируют окружить газонами и цветниками. Ожидается, что данная мера поможет в борьбе с выбросом мусора вблизи площадок