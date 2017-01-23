Марк Дакаскос. Фото: Владислав Самойлик

В преддверии «звездопада» на II Международном фестивале Bridge of Arts, который пройдет в Ростове с 24 по 28 августа, мы решили расспросить известных экстрасенсов о судьбе каждого артиста, чьего приезда так ждут ростовчане. Пророчить звездам взяли на себя ответственность ясновидящий и некромант Юрий Козлов, маг и участник 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Никита Платонов, экстрасенс Маргарита Ширинская, медиум, парапсихолог и участник 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Корольков. Проверить их предсказания можно только со временем, а вот прочесть – уже сейчас. Итак, что же увидели маги?



Олег Тактаров Олегу в последнее время скучно, он уже достиг определенной славы в привычном амплуа, поэтому теперь пробует себя в разных проектах и направлениях. Не всегда они успешны, поэтому зачастую актер нервничает по этому поводу, и зря. Переживания могут нанести вред здоровью, удар прежде всего придется на сердце и печень. В ближайшее время Олег расстанется со своей недвижимостью – наиболее вероятно, продаст или подарит дом, находящийся на природе. Разъездов у него будет по-прежнему много, однако фиксация отмечается все же в России – жить он будет в нашей стране. Во многом это зависит от творческого потенциала, в 2017 году Тактаров будет снимать здесь фильм, скорее всего, в качестве режиссера, а не продюсера. Дольф Лундгрен Этот человек обожает лошадей, землю, ферму. Чувствуется, что живет он именно в таком месте. Ощущается сильная привязка к месту, любовь к дому, семье. Что касается актерской сферы, то в скором времени эта часть его жизни уступит другому направлению: Дольф ударится в политику, будет активно взаимодействовать с госструктурами. Вероятно, что у него еще родится дочь. Кстати, на фестиваль Bridge of Arts он вряд ли приедет. Ощущается его связь с организатором мероприятия – Олегом Тактаровым – это крепкое приятельство. Но Лундгрен вынужден будет отказаться от поездки в силу каких-то обстоятельств.



Оксана Сташенко Оксана очень много работает, похоже, что бурной деятельностью она компенсирует неудовлетворенность происходящим в других сферах жизни. В течение пяти лет все круто изменится: она полностью уйдет в семью, усыновив трехлетнего мальчика. Алексей Воробьев Карьера певца идет в гору, большинство трудностей остались позади. Поклонники будут часто видеть его на экранах и в фильмах, и в телепередачах, и в клипах. Переломным может стать станет 2019 год – предстоят большие трудности. Однако Алексей имеет дар предвидения и хорошую интуицию, поэтому справится со сложностями.

Кирилл Плетнев Кирилл – необычный человек, чрезвычайно выносливый. Он любит себя тренировать, заставляя мужественно проходить каждое испытание. Карьера ему давалась нелегко, были даже сильные психические срывы. У него нестандартное мышления, он любит природу и одиночество, бывать сам собой наедине – так он восстанавливает свои силы. Энергетика очень сильная, может сам себя и разрушить, и восстановить. В ближайшие годы выйдут новые фильмы, он сыграет военных и бандита. За два года с ним будет снято около 40 фильмов, пять не попадут в эфир – будут сняты с производства.

Марк Дакаскос

Приезд в Ростов для него будет сопряжен с состоянием, будто он вернулся домой, настолько донская энергетика ему близка. Марк еще не сказал своей правды и не встретил никого, кто бы ему это донес. Он даже бывал на ацтекских местах, но и там не обрел внутренний покой. Буквально в ближайшие годы он полностью уйдет из киноиндустрии, но оставит после себя что-то, что будет постоянно напоминать о нем. Возможно, киношкола или что-то в этом духе. То есть запомнят его не только по фильмам.



У Ирины Безруковой и Эвелины Бледанс в ближайшие годы в плане карьеры все будет равномерно хорошо, но обеим актрисам стоит внимательно следить за своим здоровьем, чтобы вовремя предупредить возможные недуги. Ирина может вскоре сменить место жительства. Анатолия Кота ждет очень выгодный год в плане развития карьеры и бизнеса, увеличение дохода. В семье могут произойти изменения, причем звезды говорят, что возможны два прямо противоположных варианта: это либо прибавление в семье, либо ухудшение отношений. Второе может произойти, если Анатолий поддастся манипуляциям женщины. Причем не в личной или интимной сфере, а в профессиональной. Проще говоря, могут подставить. Владимиру Стержакову также нужно пересмотреть окружение – рядом находятся люди, ищущие выгоду. Возможны судебные дела, связанные с репутацией.

