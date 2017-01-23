don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
ГлавноеВсе подрядНовостиРубрикиМультимедиаКарточкиОпросыТесты
Читайте свежий номер
Ситуация

Ростовскому дуэту «Скачков и Горький» дали шанс в «Comedy Баттл»

В популярном шоу их оставил Семен Слепаков

28 мая, 10:012048 просмотров
Скачков и Горький в «Comedy Баттл». Фото: vk.com/rostovcomedyduet

Ростовские юмористы Сергей Скачков и Митя Горький в очередной раз пытаются покорить «Comedy Баттл». В новом сезоне они в свойственной себе манере представили мир ростовского телевидения. Однако их «коротыши» жюри – Сергею Светлакову и Ольге Бузовой и даже ведущему Павлу Воле – показались уже пройденным этапом.

– Я бы тоже включил красный огонек. Объясню, почему: я вас лично знаю. Вы прикольные и классные юмористы, но чего-то кроме этих «коротышей» мы от вас так и не увидели за долгие годы, сколько мы вас знаем. Сколько это будет продолжаться?, – спросил у ребят Павел Воля.

Спасти дуэт «Скачков и Горький» удалось Семену Слепакову. Он признался, что не является поклонником юмора, который они представляют, однако ему хочется посмотреть на их новое выступление.

Напомним, что во второй тур «Comedy Баттл» от Ростова уже прошли трио «Комса», а также Виктория Демина и Оксана Мафагел.

Елена Бондаренко
ТЕГИ«Comedy Баттл»Шоу-бизнес
15202121

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансии

Рубрики

ТехпроцессТестируемСитуацияОдин день сКак у другихВопреки всемуВопрос-ОтветМненияАфишаИнтервьюСвоими рукамиСобытиеОбзоры

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Подписка на газетуЗакупкиРекламаКонтакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала molotro.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо