Ростовские юмористы Сергей Скачков и Митя Горький в очередной раз пытаются покорить «Comedy Баттл». В новом сезоне они в свойственной себе манере представили мир ростовского телевидения. Однако их «коротыши» жюри – Сергею Светлакову и Ольге Бузовой и даже ведущему Павлу Воле – показались уже пройденным этапом.

– Я бы тоже включил красный огонек. Объясню, почему: я вас лично знаю. Вы прикольные и классные юмористы, но чего-то кроме этих «коротышей» мы от вас так и не увидели за долгие годы, сколько мы вас знаем. Сколько это будет продолжаться?, – спросил у ребят Павел Воля.

Спасти дуэт «Скачков и Горький» удалось Семену Слепакову. Он признался, что не является поклонником юмора, который они представляют, однако ему хочется посмотреть на их новое выступление.



Напомним, что во второй тур «Comedy Баттл» от Ростова уже прошли трио «Комса», а также Виктория Демина и Оксана Мафагел.