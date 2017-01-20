Людмила Склярова, воспитанница Шахтинской специальной школы-интерната № 16 стала лауреатом I степени ежегодного Международного фестиваля-конкурса «Хрустальное сердце мира». Девочка выступала в рамках благотворительной акции «Мы вместе» – фестиваля для детей с ограниченными возможностями.

Фестиваль «Хрустальное сердце мира» проходит во многих городах России. В этом году в течение двух дней – 12 и 13 ноября – участники пели, танцевали, а также показывали свои таланты в театральном, цирковом, декоративно-прикладном искусстве и художественном творчестве.

Для участников фестиваля в Ростове-на-Дону, как и в других городах, были подготовлены мастер-классы, экскурсии, вечеринки и дискотеки.