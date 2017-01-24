Юлия Шашлова: Научилась не реагировать на эти «ты же девушка»

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Юлия Шашлова – красивая, хрупкая девушка, рукодельница, в детстве мечтавшая стать журналистом. Как она оказалась на ринге, каким образом и для чего мотивирует других представительниц прекрасного пола надевать бойцовские перчатки, узнал «Молот». – Давайте поясним читателям, что же такое тэк-файт. – Это современное полноконтактное единоборство. Впервые идея тэк-файта родилась в 2011 году в Ростове-на-Дону. И родитель ее – Арам Медоян, он же президент Ассоциации тэк-файт. За эти годы первоначальная версия изменилась кардинально. Сейчас тэк-файт – молодой вид спорта, позволяющий показать навыки работы в борьбе и стойке. А финальные поединки мы проводим в куртке – верхней части кимоно. Таким образом, спортсмен становится универсальным. Правила разрабатывались с учетом возрастных категорий: для детей – меньшее время поединка и большее количество защитной экипировки. Наша задача – научить детишек быть мужественными, но при этом уберечь от ненужных травм и сохранить здоровье. А я являюсь вице-президентом и курирую направление тэкфита. Это раздел тэк-файта, созданный только для девушек. Меня не устраивали правила уже существующих видов единоборств, поэтому мы убрали некоторые удары, уменьшили время поединка. Идея та же – показать универсальность бойца. Кстати, наших девчонок мы называем тэкфитками, а парней – тэкфайтерами. – Как вы пришли в спорт, да еще и в такой жесткий? Папа хотел мальчика или была необходимость научиться защищаться? – Спортивное детство – это не обо мне. Я не ходила в спортивные секции, не участвовала в соревнованиях. В подростковом возрасте у меня были мысли: мол, было бы классно заниматься единоборствами, но дальше дело не заходило. А вот в университете я уже задумалась о фигуре. Ходила на физкультуру и в тренажерный зал, начала задумываться о питании. В 2011 году я познакомилась со своим тренером – тем самым Арамом Медояном, который с нуля научил меня всему, что я знаю, и до сих пор занимается моей подготовкой. Все тренировки я посещала беспрекословно, мне это очень нравилось. Я не помню пропусков без уважительной причины, заниматься хотелось всегда. В тот же период я очень внимательно следила за своей диетой, исключила все сладкое и булки, фастфуд и колу. Сначала занималась для себя, для фигуры. Потом стали появляться мысли о соревнованиях: тренер убедил, что у меня получится. На тренировках я действительно все быстро схватывала и повторяла, относилась к занятиям серьезно, всегда хотелось быть лучшей даже в группе, было даже неважно, что тренировались там в основном парни. И я согласилась. Первые мои соревнования прошли по правилам косики каратэ, где я провела два боя. И оба проиграла. Это было настоящим разочарованием, на некоторое время у меня пропала охота к тренировкам. – Помните свой первый выход на ринг? Эмоции, наверное, зашкаливали? – Сейчас я не помню, какие чувства у меня были, но я совершенно точно боялась, что надо мной будут смеяться, если я сделаю что-то не так. Еще очень боялась проиграть, думала, что проигрыш – это позор, и все в меня пальцем будут тыкать. Но, как оказалось, все это заблуждения. Как ребенок при первом шаге падает и встает, так и взрослый человек не должен при неудаче отчаиваться и бросать начатое. Проигрыш – это лишь шаг, и неизвестно еще, вперед или назад. А вот победа – это ох как приятно. Настоящая награда за проделанную на тренировках работу и дисциплину. Тем не менее, ценность победы может быть разной. Победа над равным соперником и над тем, кто выше тебя по уровню, – разные вещи. Мне попадались девушки намного опытней меня, и каждый такой бой – это бесценный опыт и материал для работы.

Боец – это результат тренировок на скорость, выносливость, силу и координацию, растяжку. Это сила духа и тела. Еще очень важна психологическая подготовленность, особенно на соревнованиях и в спаррингах, ведь это огромный стресс, который сказывается, в первую очередь, на центральной нервной системе.

– А вообще, для чего девушке такой спорт? – Сама порой задаюсь вопросом, почему же девушки выбирают единоборства, тем более в зрелом возрасте? Я вот всегда мечтала махать ногами, как в фильме «Ангелы Чарли». Может быть, у большинства это тоже влияние фильмов, где раскрывается образ сильной, независимой девушки, которая может постоять за себя? Вообще, скажу так: девушкам не обязательно нужно этим заниматься. Каждый человек выбирает сам. Но абсолютно точно, что в жизни в принципе нужно быть бойцом, чтобы побеждать и добиваться желаемых результатов. Единоборства дают чувство силы и понимание своих возможностей, особенно если девушка хоть раз в жизни соревновалась или участвовала в тренировочном спарринге. Я бы, конечно, разделяла тех девушек, кто занимается для красоты тела, и тех, кто выступает на соревнованиях. На своих тренировках, например, я исключаю из фитнес-формата спарринги. Девушки занимаются отработкой ударных комбинаций в парах или на мешках, но нагрузки и так хватает. У меня два формата тренировок: первый – это изучение ударной техники и борьбы, смешанного боя, тонкостей ведения боя, второй – это часовой фитнес-формат, где девушки учат удары и качают ягодицы. В первом случае мы учим конкретно бой, проводим спарринги, я готовлю девушек к соревнованиям. Второй формат для тех, кто не хочет бить и бороть друг друга, а хочет просто получать отличную нагрузку, польза которой очевидна. Еще мы стараемся постоянно устраивать для тэкфиток самые разные события: участвуем в спортивных фестивалях с показательными выступлениями, также тэкфитки участвовали в неделе моды DonFashion с показом спортивной одежды. Я постоянно придумываю какие-то программы, чтобы привлечь девушек к спорту. В 2015 году создала марафон преображения «Матрешка», где девушки тренировались под моим руководством три месяца четыре раза в неделю, выполняли домашние задания, следили за питанием и делали каждую неделю отчеты. Я снимала тренировки, занималась монтажом, а потом выкладывала в социальные сети для голосования – зрители должны были определить, кто лучшая по итогам недели и по итогам трех месяцев. Девушки добивались очень хороших результатов. В основном, конечно, целью было похудение, и кто правильно ел и не грешил пирожным, стабильно занимался, тот получал желаемое. В теплое время года мы каждое воскресенье тренировались в парке, бегали на стадионе и занимались на турниках. А еще каждый день с понедельника по субботу собирались в 6 утра на пробежку. Сейчас в планах тоже есть мысли об интенсивной подготовке к лету и еще один хороший проект, над которым мы уже долгое время работаем.

















– А часто ли приходится сталкиваться с осуждением из разряда «ну ты же девушка, ты должна быть нежной, а не бить кулаками»? – Мама не одобряет мои тренировки до сих пор, говорит, что это мордобой, а не спорт. А с папой, например, я могу поговорить о боксе и борьбе, так как слежу за громкими событиями, соревнованиями, изучаю особенности техники. Но тренировки – это не вся моя жизнь. Я также посвящаю время учебе и творчеству. Тренировки никак не влияют на женственность. Посмотрите на женскую сборную по боксу – там девушки одна краше другой. Причем они выступают на высоком уровне, на постоянной основе проходят сборы, это не режим тренировок «три раза в неделю по одному часу», что не мешает краситься, делать укладку, носить каблуки и платья. Кстати говоря, спортсменки при любом удобном случае наряжаются, потому что и так большая часть жизни проходит без макияжа, в спортивном костюме и кроссовках. Я недавно брала урок у визажиста Насти Сокор: я не могу себе позволить, чтобы каждый день меня красил профессионал, но уметь делать макияж, который мне подходит, я обязана. Стараюсь постоянно совершенствоваться, уделяю время не только телу и своим спортивным навыкам, но и развитию мозгов и творческих способностей. Люблю иностранные языки, психологию, различные курсы. Сколько себя помню, всегда питала чувства к ручной работе. Особенно меня пленяла бисерная вышивка – я все порывалась расшить какие-нибудь джинсы, кромсала майки. Однажды выложила стразами на курточке голову тигра, она до сих пор в моем гардеробе. Но по-настоящему меня увлек квиллинг – техника бумагокручения, с помощью которой получаются ажурные детали. Из них можно выкладывать картины, делать цветы и т .д. Когда мои запасы бумаги и картоны выросли, я организовала себе мастерскую ручной работы Julia J hand made. Для нее я даже создала аккаунт в Instagram, потому что теперь еще совершенствую навыки фотографии, обработки фото и написания текстов. И в этом аккаунте выкладываю фотографии своих работ: поздравительные открытки, конверты – заказы и то, что делаю в свободное время. Квиллинг и работа с бисером для меня идеальна – обожаю мелкие детали, а сам процесс творчества меня расслабляет. К слову, я жуткий перфекционист, и хочу, чтобы все было идеально, и когда что-то идет не по плану – очень расстраиваюсь. Что касается личной жизни – это не ринг и не клетка, где нужно показывать самые суровые стороны. Поэтому мой мужчина видит меня нежной, ласковой, заботливой.

Утро мое начинается с 1–2 стаканов воды и завтрака – уже много лет у меня в тарелке овсянка, полбанана и ложка меда. Вообще, что касается питания, то сбалансированные завтрак, обед и ужин – это железное правило. Обязательно должны быть перекусы и питьевой режим. Мне особенно необходимо следить за этим: так как в моей жизни постоянные физические нагрузки, телу необходимо восполнять потерянные микро- и макроэлементы. Тренировки у меня каждый день, а когда идет подготовка к соревнованиям, и дважды в день.