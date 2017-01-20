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Ситуация

Почему айтишники предпочитают быть фрилансерами

Герои ток-шок «Бизнес-среда» рассказали, когда хобби перерастает в дело

30 марта, 11:07151 просмотр
«Бизнес-среда» Фото: Евгений Смирнов

По данным Екатерины Соловян, специалиста консалтинга в сфере IТ-услуг, айтишников-самородков трудно найти и еще сложнее заинтересовать работой, поскольку это свободные личности. Они знают себе цену, но при этом готовы работать дома, сообщает don24.

В ГК «Гэндальф», прежде чем трудоустроить специалиста, проводят многоранговое собеседование, позволяющие его настрой на работу.

«Если человек приходит на третье собеседование, мы его берем. Но, к сожалению, многие самородки уже не появляются на этом этапе. И если они не способны стремиться к работе на первоначальном уровне, то почему бизнесмен должен вкладывать в них деньги. Мозги есть, но они не хотят работать, – заметил Юрий Приходько.

Евгений Деменский, первый заместитель директора Ростовского регионального агентства поддержки предпринимателей, отметил: разработчиков, которые бесплатно делают программы, очень много, а тех, кто на этом зарабатывает, достаточно мало. В Южном IT-парке можно научиться заниматься бизнесом. 

«Другой вопрос, как заинтересовать фрилансера зарегистрировать предпринимательскую деятельность. Преимущества появляются, когда есть объемы и обороты. Если работать добросовестно и легально, то по заказам нужно платить 13% налога как физическому лицу, плюс 30% страховых взносов оплачивает заказчик. А если зарегистрировать ИП, то нужно будет платить только 6% от дохода и фиксированный взнос. В этом и есть преимущества, когда хобби перерастает в бизнес», – отметил Евгений Деменский.

Елена Бондаренко
ТЕГИБизнес-средаИван УсачевДмитрий КороченскийЮрий ПриходькоЕвгений ДеменскийРРАППЕкатерина Соловян
59119

Комментарии (1)

ВСЕ
Сергей Викторович
07.04.2016
Сколько знаю людей фрилансеров, не кто и не за что не платит, люди работают спокойно. Без РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ
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