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Событие

В Ростове покажут первое в мире интерактивное кино

Развитие сюжета фильм «Ночная игра» определят сами зрители

19 января, 17:1938 просмотров
Фото: www.xn--80aaatpfbbbetkjejtegih.xn--p1ai

Фильм снят в уникальном формате интерактивного кино. Новый жанр позволит зрителям самостоятельно решить, что они увидят на экране. Для этого нужно загрузить на свой мобильный специальное приложение, после чего выбирать, что будет делать главный герой картины.

Исход того или иного поворота событий будет определен путем подсчета зрительских голосов, мнение большинства в этом случае победит. Все это будет происходить в режиме онлайн.

По сюжету «Ночной игры» студент по имени Мэтт, работающий охранником на автостоянке, неожиданно узнает, что он – главный обвиняемый в ограблении знаменитого аукционного дома. 

Развите событий может быть совершенно разным, всего предусмотрено семь финалов. Фильм может продлиться от часа до полутора.

Посмотреть интерактивное кино можно в кинотеатре «Люксор» с 25 января.

Яна Любаева
ТЕГИкинотеатр ЛюксорШоу-бизнес
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